Кремль змінив тон: політолог розібрав сигнали з останньої заяви Лаврова
- Заяви Лаврова про визнання України звучать м'якше, але позиція Кремля залишилась незмінною.
- Посилення статусу української мови є відповіддю на століття русифікації, а заяви Лаврова намагаються виправдати агресію проти України та анексію територій.
Заяви Лаврова про "визнання незалежності України" та "дискримінацію росіян" звучать м'якше, ніж минулого тижня, але позиція Кремля по суті не змінилася.
Політолог Володимир Фесенко зазначив в ефірі 24 Каналу, що посилення статусу української мови як державної – це природна реакція на століття русифікації та наслідок нинішньої війни, яку розв'язала сама Росія.
Дивіться також: "Росія, безсумнівно, визнає незалежність України": Лавров виступив із низкою цинічних заяв
Що насправді означають слова Лаврова про Україну?
Те що Росія нібито визнає Україну звучить як велика й серйозна поступка.
Це не позиція Лаврова особисто – це позиція Путіна й Кремля. Лавров її лише озвучив, але форма стала набагато м'якшою, ніж те, що звучало раніше,
– пояснив Фесенко.
Тоді Лавров згадував про "першопричини", про необхідність знищити нацизм в Україні. Нормальну національну самоідентичність, національне почуття вони й називають нацизмом.
Хоча справжній нацизм – це використання збройної сили для того, щоб підкорювати інші народи.
"Він намагається знайти аргументацію, щоб виправдати анексію територій та цю війну проти України. Але вся ця українофобія, й по суті фашистська й нацистська ідеологія так і проривається, вибачте за це слово, з Лаврова", – наголосив експерт.
Лавров про дискримінацію: спроба виправдати війну?
Зараз Лавров нібито говорить щось про дипломатію, але по суті це та сама імперська агресивна позиція.
Яка саме дискримінація мається на увазі? Якщо про мови національних меншин – то в Україні завжди можна було їх використовувати мови. Так, зараз більш критичне ставлення до російської мови, і це наслідок війни насамперед. Тут винні самі росіяни та путінський режим,
– зазначив Фесенко.
Російська мова не заборонена. Інша річ, що є закон, який зміцнює, посилює статус української мови як державної.
Це тому, що саме українська мова зазнавала дискримінації за часів існування Російської імперії та Радянського Союзу.
"Були періоди умовної українізації, але були й періоди майже тотальної русифікації. Тому, якщо Лавров згадує про дискримінацію – хай подивиться в дзеркало практик російського режиму", – підкреслив експерт.
Що ще відомо про заяви Лаврова?
- Сергій Лавров повідомив, що Путін готовий розглянути пропозицію США щодо України, проте відповіді з американського боку не надійшло. Глава ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що такі заяви Лаврова – спроба уникнути санкцій, адже на Росію очікують нові удари.
- Лавров заявив, що Росія дотрималася Будапештського меморандуму і звинуватив у його порушенні Україну, стверджуючи, що саме Київ не виконав зобов’язання щодо принципів ОБСЄ, підписаних разом із меморандумом.
- Сергій Лавров прокоментував відкладену зустріч із Марком Рубіо, цинічно заявивши, що Росія визнає незалежність України, одночасно звинувативши Київ у дискримінації мешканців окупованих територій.