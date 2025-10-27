Кремль змінив тон: політолог розібрав сигнали з останньої заяви Лаврова

Заяви Лаврова про "визнання незалежності України" та "дискримінацію росіян" звучать м'якше, ніж минулого тижня, але позиція Кремля по суті не змінилася.

Політолог Володимир Фесенко зазначив в ефірі 24 Каналу, що посилення статусу української мови як державної – це природна реакція на століття русифікації та наслідок нинішньої війни, яку розв'язала сама Росія.

Що насправді означають слова Лаврова про Україну?

Те що Росія нібито визнає Україну звучить як велика й серйозна поступка.

Це не позиція Лаврова особисто – це позиція Путіна й Кремля. Лавров її лише озвучив, але форма стала набагато м'якшою, ніж те, що звучало раніше,

– пояснив Фесенко.

Тоді Лавров згадував про "першопричини", про необхідність знищити нацизм в Україні. Нормальну національну самоідентичність, національне почуття вони й називають нацизмом.

Хоча справжній нацизм – це використання збройної сили для того, щоб підкорювати інші народи.

"Він намагається знайти аргументацію, щоб виправдати анексію територій та цю війну проти України. Але вся ця українофобія, й по суті фашистська й нацистська ідеологія так і проривається, вибачте за це слово, з Лаврова", – наголосив експерт.

Лавров про дискримінацію: спроба виправдати війну?

Зараз Лавров нібито говорить щось про дипломатію, але по суті це та сама імперська агресивна позиція.

Яка саме дискримінація мається на увазі? Якщо про мови національних меншин – то в Україні завжди можна було їх використовувати мови. Так, зараз більш критичне ставлення до російської мови, і це наслідок війни насамперед. Тут винні самі росіяни та путінський режим,

– зазначив Фесенко.

Російська мова не заборонена. Інша річ, що є закон, який зміцнює, посилює статус української мови як державної.

Це тому, що саме українська мова зазнавала дискримінації за часів існування Російської імперії та Радянського Союзу.

"Були періоди умовної українізації, але були й періоди майже тотальної русифікації. Тому, якщо Лавров згадує про дискримінацію – хай подивиться в дзеркало практик російського режиму", – підкреслив експерт.

Що ще відомо про заяви Лаврова?