Політолог Володимир Фесенко зазначив в ефірі 24 Каналу, що посилення статусу української мови як державної – це природна реакція на століття русифікації та наслідок нинішньої війни, яку розв'язала сама Росія.
Дивіться також: "Росія, безсумнівно, визнає незалежність України": Лавров виступив із низкою цинічних заяв
Що насправді означають слова Лаврова про Україну?
Те що Росія нібито визнає Україну звучить як велика й серйозна поступка.
Це не позиція Лаврова особисто – це позиція Путіна й Кремля. Лавров її лише озвучив, але форма стала набагато м'якшою, ніж те, що звучало раніше,
– пояснив Фесенко.
Тоді Лавров згадував про "першопричини", про необхідність знищити нацизм в Україні. Нормальну національну самоідентичність, національне почуття вони й називають нацизмом.
Хоча справжній нацизм – це використання збройної сили для того, щоб підкорювати інші народи.
"Він намагається знайти аргументацію, щоб виправдати анексію територій та цю війну проти України. Але вся ця українофобія, й по суті фашистська й нацистська ідеологія так і проривається, вибачте за це слово, з Лаврова", – наголосив експерт.
Лавров про дискримінацію: спроба виправдати війну?
Зараз Лавров нібито говорить щось про дипломатію, але по суті це та сама імперська агресивна позиція.
Яка саме дискримінація мається на увазі? Якщо про мови національних меншин – то в Україні завжди можна було їх використовувати мови. Так, зараз більш критичне ставлення до російської мови, і це наслідок війни насамперед. Тут винні самі росіяни та путінський режим,
– зазначив Фесенко.
Російська мова не заборонена. Інша річ, що є закон, який зміцнює, посилює статус української мови як державної.
Це тому, що саме українська мова зазнавала дискримінації за часів існування Російської імперії та Радянського Союзу.
"Були періоди умовної українізації, але були й періоди майже тотальної русифікації. Тому, якщо Лавров згадує про дискримінацію – хай подивиться в дзеркало практик російського режиму", – підкреслив експерт.
Що ще відомо про заяви Лаврова?
- Сергій Лавров повідомив, що Путін готовий розглянути пропозицію США щодо України, проте відповіді з американського боку не надійшло. Глава ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що такі заяви Лаврова – спроба уникнути санкцій, адже на Росію очікують нові удари.
- Лавров заявив, що Росія дотрималася Будапештського меморандуму і звинуватив у його порушенні Україну, стверджуючи, що саме Київ не виконав зобов’язання щодо принципів ОБСЄ, підписаних разом із меморандумом.
- Сергій Лавров прокоментував відкладену зустріч із Марком Рубіо, цинічно заявивши, що Росія визнає незалежність України, одночасно звинувативши Київ у дискримінації мешканців окупованих територій.