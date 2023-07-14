Место Тимошенко на мусорнике истории: боевой медик раскритиковал позицию депутата по каннабису

Верховная Рада 13 июля поддержала законопроект о легализации медицинского каннабиса. Активные боевые действия обострили потребность в обезболивании, но до сих пор не все украинские политики понимают это.

Об этом 24 Каналу сказал боец батальона "Волки да Винчи", группа "Гонор", медик Александр Ябчанка. По его словам, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко прибегает к примитивным манипуляциям.

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"Политическая сила Юлии Тимошенко – это прошлое. Я искренне надеюсь, что она окажется там, где ее место, – на помойке истории", – отметил Ябчанка.

Манипулятивные заявления Тимошенко рассчитаны на электорат, не способный пользоваться интернетом. Медицинский каннабис не содержит наркотических веществ.

Медицинский каннабис – не наркотик

Каннабис содержит два активных вещества – наркотик тетрагидроканнабинол и каннабидиол. Медицинский каннабис именно о каннабидиоле, не имеющем наркотического действия.

Лекарства на основе медицинского каннабиса используют для:

обезболивания и устранения побочных эффектов от химиотерапии при онкологических заболеваниях;

устранения эпилептических приступов;

устранения спастичности мышц при рассеянном склерозе;

облегчения боли после травм и ампутаций;

улучшения состояния нервной системы и сна;

лечения посттравматического синдрома

Защитники нуждаются в обезболивании

"Имею ранение – легкое, но неприятное. После выписки из стационара до сих пор чувствую боль. Но это не сравнить с тем, что чувствуют бойцы с тяжелыми ранениями, ампутациями", – поделился Ябчанка.

Медицинский каннабис позволит обезболить раны украинских бойцов. Это поспособствует более быстрому восстановлению и возможности полноценно выполнять свою работу на фронте, от успеха которой зависит судьба нашей страны.

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