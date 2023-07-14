Місце Тимошенко на смітнику історії: бойовий медик розкритикував позицію депутатки щодо канабісу
Верховна Рада 13 липня підтримала законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Активні бойові дії загострили потребу в знеболенні, але досі не всі українські політики це розуміють.
Про це 24 Каналу сказав боєць батальйону "Вовки да Вінчі", група "Гонор", медик Олександр Ябчанка. За його словами, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко вдається до примітивних маніпуляцій.
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"Політична сила Юлії Тимошенко – це минуле. Я щиро сподіваюсь, що вона опиниться там, де її місце, – на смітнику історії", – зазначив Ябчанка.
Маніпулятивні заяви Тимошенко розраховані на електорат, який не здатен користуватися інтернетом. Медичний канабіс не містить наркотичних речовин.
Медичний канабіс – не наркотик
Канабіс містить дві активні речовини – наркотик тетрагідроканабінол і канабідіол. Медичний канабіс саме про канабідіол, який не має наркотичної дії.
Ліки на основі медичного канабісу використовують для:
- знеболення та усунення побічних ефектів від хімієтерапії за онкологічних захворювань;
- усунення епілептичних нападів;
- усунення спастичності м’язів за розсіяного склерозу;
- полегшення болю після травм та ампутацій;
- поліпшення стану нервової системи та сну;
- лікування посттравматичного синдрому.
Захисники потребують знеболення
"Маю поранення – легке, але неприємне. Після виписки зі стаціонару дотепер відчуваю біль. Але це не порівняти до того, що відчувають бійці з важкими пораненнями, ампутаціями", – поділився Ябчанка.
Медичний канабіс уможливить знеболення ран українських бійців. Це посприяє швидшому відновленню та змозі повноцінно виконувати свою роботу на фронті, від успіху якої натепер залежить доля нашої країни.
Легалізація медичного канабісу в Україні: останні новини
- Верховна Рада підтримала законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу в першому читанні. У документі пропонують використовувати канабіс, смолу канабісу, екстракти й настоянки цієї рослини в медичних, промислових цілях, наукової та науково-технічної діяльності.
- Міністерство охорони здоров'я підтримує легалізацію канабісу. Лікування фокусуватиметься навколо трьох основних груп: хронічний біль, неврологічні розлади і психічні розлади. Вони мають доказову базу з використання саме медичної коноплі.
- До слова, медичний канабіс можуть вирощувати в Криму після деокупації. Ця ідея з'явилась іще 2022 року, після чого була закріплена в підсумковому документі "Стратегії економічного відновлення Криму".