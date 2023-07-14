Тимошенко заволала, що легалізація канабісу нібито перетворить Україну на "наркоплантацію". На абсурдні заяви лідерки "Батьківщини" українці відреагували у мережі, пише 24 Канал.

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"Це клініка"

Нардепка заявила, що цей закон нібито "проплачений", а Україну буцімто хочуть перетворити на "європейську Колумбію".

Ви розумієте, що неможливо буде на базі такого закону утримати використання марихуани виключно в медичних цілях? Це практично всеохоплююче вирощування марихуани по Україні. Це означає, що вона майже зразу потрапить не в медичне споживання, тому що на кожному полі можна буде скрутити косяк,

– заволала Тимошенко.

Водночас лідерка "Батьківщини" запевнила, що буцімто завжди "підтримувала" використання легальних медикаментів, вироблених на основі канабісу для лікування важкохворих. Втім, на її думку, цей законопроєкт, нібито нічого спільного з легалізацією медичної марихуани не має.

"Цей закон про те, що Україна буде засіяна та наповнена наркотичною марихуаною", – заявила Тимошенко.

Тимошенко про легалізацію медичного канабісу: дивіться відео

Зауважимо, що у мережі одразу ж відреагували на заяви Тимошенко. Зауважили, що вона цинічно звинуватила у "лобіювання наркомафії" Ольгу Стефанішину, чоловік якої загинув на війні. До речі, канабіс допомагає пораненим воїнам ефективно знімати біль.

Цинізм нардепки немає меж: дивіться відео

Ведучий 24 Канал Андрій Дрозда поширив відео зустрічі Тимошенко з очільником МОЗ, де вона звинувачує у нібито лобіюванні інтересів наркобізнесу.

Це клініка, але цілком свідома, розрахована на плінтусний електорат. Тимошенко влаштувала політичний цирк, як раніше з ринком землі. Тоді вона лякала всіх глобальними латифундистами, які обдеруть бідних селян, а тепер нова страшилка для тупих – наркомафія,

– наголосив Дрозда.

Тимошенко влаштувала політичний цирк: дивіться відео

Що треба знати про легалізацію медичного канабісу

У МОЗ наголосили, що застосування ліків з медичним канабісом буде жорстко контролюватися, як це вже відбувається з наркотичними препаратами.

Підкреслюємо: про потрапляння у вільний обіг препаратів з вмістом медичного канабісу не йдеться,

– зазначили у міністерстві.

Наукові дані підтверджують, що застосування ліків на основі медичного канабісу є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів. Зокрема:

неврологічних захворювань: розсіяного склерозу, епілепсії, хвороби Альцгеймера, хвороби Хантінгтона і синдрому Туретта;

захворювань травного тракту (за переконливими доказами, коноплі мають значний позитивний ефект на полегшення побічних ефектів під час хіміотерапії при онкологічних хворобах (особливо при нудоті та блювоті) та побічних ефектів, пов'язаних з лікуванням ВІЛ/СНІД;

позитивний ефект спостерігається також щодо виразкового коліту і хвороби Крона, при запаленні та дисфункції моторики кишківника;

препарати на основі канабісу використовуються для посилення апетиту при захворюваннях, що призводять до втрати ваги та виснаження;

наркотичній залежності та психічних розладах (за попередніми доказами, ефективним є використання канабісу як замісної терапії для опіоїдів, стимуляторів (зокрема, кокаїну) та алкоголю, а також для подолання тривоги, посттравматичних стресових розладів та порушення сну;

хронічному болю невропатичного походження;

при наданні паліативної допомоги.

Окрім того, науково доведено, що фітоканабіноїди здійснюють високоефективну антимікробну дію на стафілококи та стрептококи, а ще демонструють помітний позитивний ефект при лікуванні посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, різних форм склерозу, герпесу, діабетичної нейропатії, анорексії та багатьох інших недугів.