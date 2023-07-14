Ідея вирощувати медичний канабіс у Криму з'явилася ще у 2022 році, після чого була закріплена у підсумковому документі "Стратегії економічного відновлення Криму". Про це розповіла постійна представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева.

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Вирощування та експорт канабісу

Над цим документом працювали, зокрема, команди Київської школи економіки Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та Центру оборонних стратегій. Готувався він минулоріч до ІІ саміту Кримської платформи, який відбувся 23 серпня.

У документі ж зазначено, що після легалізації медичного канабісу в Україні його можуть вирощувати в окремих регіонах Криму. Також мовиться про сприяння виробництву медичних засобів на основі канабісу та експорту його до інших країн, де цю речовину легалізовано.

Багато крутих ідей увійшло у підсумковий документ, і саме ця ідея, ще рік тому була відображена у документі. Дякую народним депутатам за важливе рішення. Сподіваюсь на швидке доопрацювання між читаннями і ухвалення закону,

– написала Таміла Ташева.



В яких країнах легалізований канабіс / Інфографіка 24 каналу

Що передбачає законопроєкт про медичний канабіс

Законопроєкт №7457, за який Верховна Рада проголосувала у першому читанні, пропонує використовувати канабіс та його смоли, екстракти й настоянки з цієї рослини у медичних та промислових цілях, а також у науковій та науково-технічній діяльності.

Разом з тим він пропонує встановити чіткі правила вироблення та обігу канабісу в медичних цілях. Так уже зробили, зокрема, Франція, Німеччина, Австрія, Чехія, Данія, Велика Британія, Словаччина та інші країни.

За словами голови комітету Ради з питань охорони здоров'я Михайла Радуцького, документ передбачає жорсткий контроль з боку Національної поліції над вирощуванням, виробництвом та продажем ліків на основі канабісу.

Варто зазначити, що цей законопроєкт також підтримують у МОЗ, медичні сили ЗСУ, медики та експерти тощо. Підтримує його й президент Володимир Зеленський. Відтак, медичний канабіс має всі шанси нарешті бути легалізованим в Україні, чого роками добивались українці та ветерани.