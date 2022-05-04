Лекарства, которое оккупанты везут из Крыма, становятся просто ядом, – волонтер из Херсона
С доставкой продуктов во временно оккупированном Херсоне сейчас проблемы, однако россияне вывозят зерновые ресурсы из Херсона. Вместо этого везут лекарства из оккупированного Крыма, которые становятся для людей ядом.
Проблема с лекарством в Херсонской области
Однако за гуманитарной помощью люди не спешат идти к захватчикам. Об этом в эфире 24 канала рассказала волонтер из Херсона Ирина Салихова.
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По ее словам, проблема с медикаментами никуда не делась. Оккупанты не обеспечивают лекарством ни больницы, ни население.
Более того, россияне пытались открыть свои аптеки с российскими препаратами, потому что тамошние отказались с ними сотрудничать. Однако через несколько дней и они закрывались.
Также типичная ситуация, когда из временно оккупированного Крыма привозят лекарства на легковых машинах, нивелируя условиями хранения и температурным режимом.
Это все лежит насыпью в машине. И эти все лекарства превращается в яд,
– сказала волонтер.
Она также добавила, что самая большая проблема как в Херсоне, так и в Крыму с таким лекарством:
- инсулином;
- от астмы;
- эпилепсии.
"Ситуация действительно страшная. Потребность есть во всем, потому что уже более 70 дней нет официальных поставок ни в больницы, ни в аптечные сети", – добавила Салихова.
Какая ситуация в Херсоне: последние новости
- 3 мая российские войска обстреляли Кочубеевскую общину Херсонской области. Есть погибший и раненый.
- Херсонский облсовет обратился к жителям, которые находятся во временной оккупации. Политики отметили, что Украина о них помнит и пообещали увольнение в ближайшее время.
- Сейчас главная задача российских войск в Херсонской области – выход на ее административные границы. Для этого оккупанты ищут слабые места в позициях украинских военных.
- Также в городе с 30 апреля есть проблемы с мобильной связью и интернетом. Вместе с тем накануне техническим командам удалось восстановить во временно оккупированном Херсоне мобильную связь украинских операторов. Однако впоследствии СМИ сообщили, что снова исчезло покрытие от Vodafone.