Let it snow на украинском: тикток готовится к Новому году с праздничным трендом

20 декабря 2021 , 06:13
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Источник:

24 канал

Let it snow – всемирно известная зимняя песня, которая приобрела славу рождественско-новогодней. История знает несколько ее адаптаций на украинском языке.

Но в тиктоке на нашем государственном языке эта песня зазвучала впервые. Да не просто так, а произведя немалый фурор!

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"Зима меня не пугает, я ее давно ожидаю"

Кратко о песне Let It Snow

Песню Let It Snow создали поэт Сэмми Кан и композитор Джул Стайн в 1945 году.

  • Примечательно, что возникла она в жаркой Калифорнии, да еще летом.
  • Более того, в тексте песни нет и упоминания о Рождестве или Новом годе.
  • Однако впервые она зазвучала в радиоэфире именно во время Рождественских праздников (в исполнении Вона Монро).

С тех пор так и повелось – песня стала суперпопулярной, рождественско-новогодней, а исполняли ее многие всемирно известные знаменитости.

Украинские переводы и адаптации

Есть у нас и украинские переводы и адаптации этой песни.

  • К примеру, таковой создали Юрий Гнатковски и Юлия Лорд в альбоме "Снежность" ("Пусть снежит").
  • Или "Шпылястые кобзари" ("Это Рождество, это Рождество, это Рождество").

А в ноябре 2019 еще одна интересная адаптация появилась – в ютубе певца Захара.

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Тренд в тиктоке

И кто бы мог подумать, что через два года первая строчка этой адаптации создаст чудесный и праздничный тренд в тиктоке! Там уже, не поверите, более 15 тысяч видео с этим звуком и праздничным настроением.

  • Пользователи рассказывают, что зима их тоже "не пугает", как поется в песне.
  • А еще – ищут плюсы холодного времени года, делятся предчувствием праздника, напоминают о детском веселье и многое другое.

Смотрите ниже несколько интересных примеров.

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Автор: Олесь Друкач