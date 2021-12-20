Let it snow на украинском: тикток готовится к Новому году с праздничным трендом
Источник:24 канал
Let it snow – всемирно известная зимняя песня, которая приобрела славу рождественско-новогодней. История знает несколько ее адаптаций на украинском языке.
Но в тиктоке на нашем государственном языке эта песня зазвучала впервые. Да не просто так, а произведя немалый фурор!
Также мило "Интересный вид вопроса": как выражение Зеленского стало вирусным в тиктоке
"Зима меня не пугает, я ее давно ожидаю"
Кратко о песне Let It Snow
Песню Let It Snow создали поэт Сэмми Кан и композитор Джул Стайн в 1945 году.
- Примечательно, что возникла она в жаркой Калифорнии, да еще летом.
- Более того, в тексте песни нет и упоминания о Рождестве или Новом годе.
- Однако впервые она зазвучала в радиоэфире именно во время Рождественских праздников (в исполнении Вона Монро).
С тех пор так и повелось – песня стала суперпопулярной, рождественско-новогодней, а исполняли ее многие всемирно известные знаменитости.
Украинские переводы и адаптации
Есть у нас и украинские переводы и адаптации этой песни.
- К примеру, таковой создали Юрий Гнатковски и Юлия Лорд в альбоме "Снежность" ("Пусть снежит").
- Или "Шпылястые кобзари" ("Это Рождество, это Рождество, это Рождество").
А в ноябре 2019 еще одна интересная адаптация появилась – в ютубе певца Захара.
"Зимняя любовь" Захара: смотрите видео
Тренд в тиктоке
И кто бы мог подумать, что через два года первая строчка этой адаптации создаст чудесный и праздничный тренд в тиктоке! Там уже, не поверите, более 15 тысяч видео с этим звуком и праздничным настроением.
- Пользователи рассказывают, что зима их тоже "не пугает", как поется в песне.
- А еще – ищут плюсы холодного времени года, делятся предчувствием праздника, напоминают о детском веселье и многое другое.
Смотрите ниже несколько интересных примеров.