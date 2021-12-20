Let it snow українською: тікток готується до Нового Року зі святковим трендом

Let it snow – всесвітньовідома зимова пісня, яка набула слави різдвяно-новорічної. Історія знає кілька її адаптацій українською.

Але у тіктоці нашою державною мовою ця пісня зазвучала вперше. Та не просто так, а створивши неабиякий фурор!

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"Зима мене не лякає, я її давно чекаю"

Коротко про пісню Let It Snow

Пісню Let It Snow створили поет Семмі Кан і композитор Джул Стайн у 1945 році.

Примітно, що виникла вона у спекотній Каліфорнії, та ще й влітку.

Ба більше, у тексті пісні немає й згадки про Різдво чи Новий рік.

А проте вперше вона зазвучала в радіоефірі саме під час Різдвяних свят (у виконанні Вона Монро).

Відтоді так і повелося – пісня стала суперпопулярною, різдвяно-новорічною, а виконували її чимало всесвітньовідомих знаменитостей.

Українські переклади й адаптації

Маємо ми й українські переклади та адаптації цієї пісні.

Наприклад, такий створили Юрій Гнатковскі і Юлія Лорд в альбомі "Сніжність" ("Хай сніжить").

Або "Шпилясті кобзарі" ("Це Різдво, це Різдво, це Різдво").

А в листопаді 2019 року ще одна цікава адаптація зявилася – у ютубі співака Захара.

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Тренд у тіктоці

І хто б міг подумати, що через два роки перший рядок цієї адаптації створить чудовий та святковий тренд у тіктоці! Там уже, не повірити, понад 15 тисяч відео з цим звуком та святковим настроєм.

Користувачі розповідають, що зима їх теж "не лякає", як співається у пісні.

А ще – шукають плюси у холодній порі року, діляться передчуттям свята, нагадують про дитячі веселощі та багато іншого.

Дивіться нижче кілька цікавих прикладів.

charlie.and.maya_huskies В нас один сибірський, а друга бракована попалася ##собакадома ##хаскизима ##видеохаски

nasta02kovtonuk А зима мене не лякає Бо її вабшє немає #on #fupシ #fypシ゚viral