Але у тіктоці нашою державною мовою ця пісня зазвучала вперше. Та не просто так, а створивши неабиякий фурор!
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"Зима мене не лякає, я її давно чекаю"
Коротко про пісню Let It Snow
Пісню Let It Snow створили поет Семмі Кан і композитор Джул Стайн у 1945 році.
- Примітно, що виникла вона у спекотній Каліфорнії, та ще й влітку.
- Ба більше, у тексті пісні немає й згадки про Різдво чи Новий рік.
- А проте вперше вона зазвучала в радіоефірі саме під час Різдвяних свят (у виконанні Вона Монро).
Відтоді так і повелося – пісня стала суперпопулярною, різдвяно-новорічною, а виконували її чимало всесвітньовідомих знаменитостей.
Українські переклади й адаптації
Маємо ми й українські переклади та адаптації цієї пісні.
- Наприклад, такий створили Юрій Гнатковскі і Юлія Лорд в альбомі "Сніжність" ("Хай сніжить").
- Або "Шпилясті кобзарі" ("Це Різдво, це Різдво, це Різдво").
А в листопаді 2019 року ще одна цікава адаптація зявилася – у ютубі співака Захара.
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Тренд у тіктоці
І хто б міг подумати, що через два роки перший рядок цієї адаптації створить чудовий та святковий тренд у тіктоці! Там уже, не повірити, понад 15 тисяч відео з цим звуком та святковим настроєм.
- Користувачі розповідають, що зима їх теж "не лякає", як співається у пісні.
- А ще – шукають плюси у холодній порі року, діляться передчуттям свята, нагадують про дитячі веселощі та багато іншого.
Дивіться нижче кілька цікавих прикладів.