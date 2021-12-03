Під фразу "який цікавий у вас вид запитання" зняли майже 2 тисячі відео.

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Про яке інтерв'ю мовиться

Ще у жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю журналістові BBC Стівену Сакуру. Відповідаючи на одне із запитань, український лідер, посміявшись, сказав: "який цікавий у вас вид запитання".

Саме цей фрагмент підхопили українські користувачі та вигадали купу життєвих ситуацій. Звук чудово підійшов для студентів, яких перевели на дистанційку. Також його використали для опису різних інших життєвих ситуацій.

Фраза Зеленського супроводжує різні життєві ситуації: дивіться відео

Інші україномовні флешмоби

Зауважимо, що нещодавно аудіозапис із читанням вірша українського поета Василя Стуса також став вірусним на теренах українського тіктоку. Звук "терпи, терпець тебе шліфує" створив новий тренд серед українських користувачів і зібрав вже понад 800 відео у застосунку.

А у жовтні патріотичний флешмоб з піснею "Батько наш Бандера" поширився на всі регіони України. Упродовж 7 днів люди шукали її набагато частіше, ніж новий трек Моргенштерна та Slava Marlow "Я не знаю".