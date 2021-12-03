Под фразу "Какой интересный у вас вид вопроса" сняли почти 2 тысячи видео.

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О каком интервью говорится

Еще в октябре 2020 года президент Владимир Зеленский дал интервью журналисту BBC Стивену Сакуру. Отвечая на один из вопросов, украинский лидер, посмеявшись, сказал: "какой интересный у вас вопрос вид".

Именно этот фрагмент подхватили украинские пользователи и придумали кучу жизненных ситуаций. Звук прекрасно подошел для студентов, которых перевели на дистанционку. Также его использовали для описания различных других жизненных ситуаций.

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Другие украиноязычные флешмобы

Заметим, что недавно аудиозапись с чтением стихотворения украинского поэта Василия Стуса также стала вирусной на территории украинского тиктока. Звук "терпи, терпець тебе шліфує" создал новый тренд среди украинских пользователей и собрал уже более 800 видео в приложении.

А в октябре патриотический флешмоб с песней "Батько наш Бандера" распространился на все регионы Украины. В течение 7 дней люди искали ее гораздо чаще, чем новый трек Моргенштерна и Slava Marlow "Я не знаю".