Лежат на полу и слушают, как по ним бьют ракеты: жуткие фото раненых из "Азовстали"

Полк "Азов" показал жуткие фото из военного госпиталя на территорию завода "Азовсталь". На кадрах – раненые военные, которые лежат на полу.

Медики успевают только резать и сшивать: раненых нужно эвакуировать

Раненые находятся в антисанитарии и без надлежащей медицинской помощи. О критической ситуации в госпитале рассказала боец "Азова" Нава.

Важно Российские войска нанесли 35 авиаударов по "Азовстали": под завалами оказались гражданские

Они лежат на полу. Тот, что с одной рукой, приносит воду лежащим. Они лежат и слушают, как по зданию фигачат самолеты. Они думают: "Как там собратья?". Они заслужили уход после ранения, а медики успевают только резать и зашивать, резать и зашивать,

– написала Нава.

Ранены более полутысячи украинских защитников. Лежачих мест на всех не хватает. Поэтому воины лежат по два на одном матрасе, большая часть – прямо на земле.

Военные нуждаются в немедленной эвакуации и медицинской помощи.

Раненые военные в "Азовстале" / Фото военной Навы, а также предоставили 24 каналу полком "Азов", 18+

Что известно о ситуации в Мариуполе

Полк "Азов" и морские пехотинцы с марта находятся в окружении в Мариуполе. Однако они не сдаются, а держат свои позиции. Их мужество и героизм поразили весь мир.

Также в подвалах завода прячутся от обстрелов гражданские – женщины, младенцы и пожилые люди.

Российские оккупанты постоянно обстреливают "Азовсталь". Только за сутки 25 апреля они нанесли 35 авиаударов. Из-за этого пострадали и гражданские люди.

Раненые военные и мирные украинцы из "Азовстали" нуждаются в немедленной эвакуации. Однако российская сторона не дает ее провести, потому что постоянно обстреливает завод.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Украина не может военным путем разблокировать Мариуполь.

К теме смотрите видео о том, как живут люди в "Азовстале":