Лежать на підлозі й слухають, як по них б'ють ракети: моторошні фото поранених з "Азовсталі"

26 квітня 2022 , 18:30
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Джерело:

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Полк "Азов" показав моторошні фото з воєнного госпіталю на територію заводу "Азовсталь". На кадрах – поранені військові, які лежать на підлозі.

Медики встигають лише різати та зшивати: поранених потрібно евакуювати

Поранені перебувають в антисанітарії та без належної медичної допомоги. Про критичну ситуацію в госпіталі розповіла боєць "Азову" Нава. 

Важливо Російські війська завдали 35 авіаударів по "Азовсталі": під завалами опинилися цивільні

Вони лежать на підлозі. Той, що з однією рукою приносить води лежачим. Вони лежать і слухають, як по будівлі фігачать літаки. Вони гадають: "Як там побратими?". Вони заслужили догляд після поранення, а медики встигають лише різати та зашивати, різати та зашивати,
– написала Нава.

Пораненими є понад пів тисячі українських захисників. Лежачих місць на всіх не вистачає. Тому воїни лежать по двоє на одному матраці, велика частина – просто на землі.

Військові потребують негайної евакуації та медичної допомоги.

Поранені військові в "Азовсталі" / Фото військової Нави, а також надалі 24 каналу полком "Азов", 18+

 

Що відомо про ситуацію в Маріуполі

  • Полк "Азов" та морські піхотинці з березня перебувають в оточенні в Маріуполі. Однак вони не здаються, а тримають свої позиції. Їхня мужність та героїзм вразили вже весь світ.
  • Також у підвалах заводу ховаються від обстрілів цивільні – жінки, немовлята та літні люди. 
  • Російські окупанти постійно обстрілюють "Азовсталь". Лише за добу 25 квітня вони завдали 35 авіаударів. Через це постраждали й цивільні люди.
  • Поранені військові та мирні українці з "Азовсталі" потребують негайної евакуації. Однак російська сторона не дає її провести, адже постійно обстрілює завод.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не може військовим шляхом розблокувати Маріуполь.

До теми дивіться відео про те, як живуть люди в "Азовсталі":

 

Автор: Софія Мінджоса