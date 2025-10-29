Умерла от рук подрывника: что известно о пограничнице, которая погибла на вокзале Овруча
- На железнодорожном вокзале Овруча погибла пограничница Лилия Павленко при исполнении служебных обязанностей.
- Военная начала службу в 2017 году, у нее остались муж и ребенок.
На железнодорожном вокзале Овруча, что на Житомирщине, 24 октября прогремел взрыв, унесший жизни нескольких человек. Среди жертв была пограничница Лилия Павленко.
О прощании с военнослужащей 9 пограничного отряда имени Сечевых Стрельцов сообщила Госпогранслужба Украины, передает 24 Канал.
Что известно о погибшей пограничнице?
На вокзале в Овруче 24 октября 2025 года погибла пограничница Лилия Павленко. По данным Госпогранслужбы, трагедия произошла во время выполнения военной служебных обязанностей.
Лилия Павленко родилась в 1995 году в селе Лучки Хмельницкой области. Службу начала в 2017 году в Черновицком пограничном отряде. С началом полномасштабной войны перевелась в 9 пограничный отряд и была на разных должностях.
Она служила с открытым сердцем и большой любовью к Украине. Даже в самые тяжелые моменты – с улыбкой и верой, что все будет хорошо,
– вспомнила ее коллега Елена.
Известно, что у погибшей военной остался муж – офицер-пограничник и сын 2023 года рождения. Собратья вспоминают Лилию Павленко как ответственную военную, которая добросовестно служила до последнего момента.
Похоронили пограничницу в ее родном селе в Хмельницкой области.
Что известно о взрыве в Овруче?
24 октября на перроне железнодорожного вокзала в Овруче мужчина взорвал взрывное устройство, по данным Нацполиции.
В результате инцидента известно о четырех погибших. Среди них сам 23-летний подрывник из Харькова, который умер в скорой, и еще трое женщин. Ранения получили десять человек.
Подрывника ранее задерживали за попытку нарушения государственной границы на западном участке.