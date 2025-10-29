Померла від рук підривника: що відомо про прикордонницю, яка загинула на вокзалі Овруча
- На залізничному вокзалі Овруча загинула прикордонниця Лілія Павленко під час виконання службових обов'язків.
- Військова почала службу у 2017 році, в неї залишились чоловік та дитина.
На залізничному вокзалі Овруча, що на Житомирщині, 24 жовтня пролунав вибух, що забрав життя кількох людей. Серед жертв була прикордонниця Лілія Павленко.
Про прощання із військовослужбовицею 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців повідомила Держприкордонслужба України, передає 24 Канал.
Що відомо про загиблу прикордонницю?
На вокзалі в Овручі 24 жовтня 2025 року загинула прикордонниця Лілія Павленко. За даними Держприкордонслужби, трагедія сталась під час виконання військовою службових обов'язків.
Лілія Павленко народилася 1995 року у селі Лучки на Хмельниччині. Службу розпочала у 2017 році в Чернівецькому прикордонному загоні. З початком повномасштабної війни перевелася до 9 прикордонного загону і була на різних посадах.
Вона служила з відкритим серцем і великою любов'ю до України. Навіть у найважчі моменти – з усмішкою і вірою, що все буде добре,
– пригадала її колега Олена.
Відомо, що у загиблої військової залишився чоловік – офіцер-прикордонник та син 2023 року народження. Побратими згадують Лілію Павленко як відповідальну військову, яка сумлінно служила до останньої миті.
Поховали прикордонницю у її рідному селі на Хмельниччині.
Що відомо про вибух в Овручі?
24 жовтня на пероні залізничного вокзалу в Овручі чоловік підірвав вибуховий пристрій, за даними Нацполіції.
Внаслідок інциденту відомо про чотирьох загиблих. Серед них сам 23-річний підривник з Харкова, який помер у швидкій, та ще троє жінок. Поранення отримали десятеро осіб.
Підривника раніше затримували за спробу порушення державного кордону на західній ділянці.