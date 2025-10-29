Про прощання із військовослужбовицею 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців повідомила Держприкордонслужба України, передає 24 Канал.
Дивіться також Чоловік підірвав гранату на вокзалі на Житомирщині й загинув: що відомо про підривника
Що відомо про загиблу прикордонницю?
На вокзалі в Овручі 24 жовтня 2025 року загинула прикордонниця Лілія Павленко. За даними Держприкордонслужби, трагедія сталась під час виконання військовою службових обов'язків.
Лілія Павленко народилася 1995 року у селі Лучки на Хмельниччині. Службу розпочала у 2017 році в Чернівецькому прикордонному загоні. З початком повномасштабної війни перевелася до 9 прикордонного загону і була на різних посадах.
Вона служила з відкритим серцем і великою любов'ю до України. Навіть у найважчі моменти – з усмішкою і вірою, що все буде добре,
– пригадала її колега Олена.
Відомо, що у загиблої військової залишився чоловік – офіцер-прикордонник та син 2023 року народження. Побратими згадують Лілію Павленко як відповідальну військову, яка сумлінно служила до останньої миті.
Поховали прикордонницю у її рідному селі на Хмельниччині.
Що відомо про вибух в Овручі?
24 жовтня на пероні залізничного вокзалу в Овручі чоловік підірвав вибуховий пристрій, за даними Нацполіції.
Внаслідок інциденту відомо про чотирьох загиблих. Серед них сам 23-річний підривник з Харкова, який помер у швидкій, та ще троє жінок. Поранення отримали десятеро осіб.
Підривника раніше затримували за спробу порушення державного кордону на західній ділянці.