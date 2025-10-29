О прощании с военнослужащей 9 пограничного отряда имени Сечевых Стрельцов сообщила Госпогранслужба Украины, передает 24 Канал.

Что известно о погибшей пограничнице?

На вокзале в Овруче 24 октября 2025 года погибла пограничница Лилия Павленко. По данным Госпогранслужбы, трагедия произошла во время выполнения военной служебных обязанностей.

Лилия Павленко родилась в 1995 году в селе Лучки Хмельницкой области. Службу начала в 2017 году в Черновицком пограничном отряде. С началом полномасштабной войны перевелась в 9 пограничный отряд и была на разных должностях.

Она служила с открытым сердцем и большой любовью к Украине. Даже в самые тяжелые моменты – с улыбкой и верой, что все будет хорошо,

– вспомнила ее коллега Елена.

Известно, что у погибшей военной остался муж – офицер-пограничник и сын 2023 года рождения. Собратья вспоминают Лилию Павленко как ответственную военную, которая добросовестно служила до последнего момента.

Похоронили пограничницу в ее родном селе в Хмельницкой области.

Что известно о взрыве в Овруче?