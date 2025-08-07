"Хотели это сделать еще весной": в ВСУ раскрыли планы врага на Лиманском направлении
- Российские войска пытаются захватить город Лиман в Донецкой области и создать оперативное окружение Боровой.
- Ситуация на Лиманском направлении стабильная, но россияне продолжают штурмы, в течение суток 6 августа они атаковали 14 раз.
Российские войска хотят захватить город Лиман в Донецкой области. Еще одной целью оккупантов на фронте является оперативное окружение Боровой.
Об этом командир батальона "Внуки Адольфивны" Юрий Горобец с позывным "Юдж" рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Какова цель россиян на Лиманском направлении?
"Юдж" рассказал, что сейчас ситуация в зоне ответственности батальона стабильная, военным также удалось восстановить положение на определенных участках. Боец подчеркнул, что пока рано говорить о локации и площади, но успехи есть.
В то же время россияне продолжают прилагать немалые усилия на Лиманском направлении.
Противник хочет захватить город Лиман. Конечно, они пытались это сделать еще до конца этой весны, но не получается,
– объяснил "Юдж".
По словам бойца, российские войска достигли локальных успехов в ряде населенных пунктов, однако в стратегической перспективе их целью остается выход на Лиман и создание оперативного окружения Боровой.
Напомним, на Лиманском направлении в течение суток 6 августа оккупационные войска 14 раз атаковали в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Шандриголовое, Среднее, Торское, а также в направлении населенного пункта Григорьевка.