Об этом командир батальона "Внуки Адольфивны" Юрий Горобец с позывным "Юдж" рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Какова цель россиян на Лиманском направлении?

"Юдж" рассказал, что сейчас ситуация в зоне ответственности батальона стабильная, военным также удалось восстановить положение на определенных участках. Боец подчеркнул, что пока рано говорить о локации и площади, но успехи есть.

В то же время россияне продолжают прилагать немалые усилия на Лиманском направлении.

Противник хочет захватить город Лиман. Конечно, они пытались это сделать еще до конца этой весны, но не получается,

– объяснил "Юдж".

По словам бойца, российские войска достигли локальных успехов в ряде населенных пунктов, однако в стратегической перспективе их целью остается выход на Лиман и создание оперативного окружения Боровой.

Напомним, на Лиманском направлении в течение суток 6 августа оккупационные войска 14 раз атаковали в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Шандриголовое, Среднее, Торское, а также в направлении населенного пункта Григорьевка.