Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова ситуация на фронте по состоянию на вечер 6 августа?

На Северо–Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 12 боестолкновений. Враг нанес два авиационных ударов, общем сбросил четыре управляемые авиационные бомбы и совершил 198 артиллерийских обстрелов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

с начала суток произошло 12 боестолкновений. Враг нанес два авиационных ударов, общем сбросил четыре управляемые авиационные бомбы и совершил 198 артиллерийских обстрелов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня. На Южно-Слобожанском направлении россияне дважды атаковали в районе населенного пункта Волчанск, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

россияне дважды атаковали в районе населенного пункта Волчанск, до сих пор продолжается одно боестолкновение. На Купянском направлении оккупанты в течение суток девять раз пытались продвинуться к позициям украинских военных в районах населенных пунктов Голубовка, Тищенковка, Загрызово, в направлении Купянска и Куриловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

оккупанты в течение суток девять раз пытались продвинуться к позициям украинских военных в районах населенных пунктов Голубовка, Тищенковка, Загрызово, в направлении Купянска и Куриловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. На Лиманском направлении оккупационные войска 14 раз атаковали в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Шандриголовое, Среднее, Торское, в направлении населенного пункта Григорьевка. Все еще продолжаются два боестолкновения.

оккупационные войска 14 раз атаковали в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Шандриголовое, Среднее, Торское, в направлении населенного пункта Григорьевка. Все еще продолжаются два боестолкновения. На Северском направлении россияне девять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Григорьевки, Переездного и Выемки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

россияне девять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Григорьевки, Переездного и Выемки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. На Краматорском направлении с начала суток украинские защитники отбили наступление оккупантов вблизи населенного пункта Новомарково.

с начала суток украинские защитники отбили наступление оккупантов вблизи населенного пункта Новомарково. На Торецком направлении российские войска провели восемь наступательных действий на позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Торецк, Екатериновка, Щербиновка, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Александро-Шультино и Русин Яр. Силы обороны успешно отбили семь вражеских атак, до сих пор идет одно боестолкновение.

российские войска провели восемь наступательных действий на позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Торецк, Екатериновка, Щербиновка, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Александро-Шультино и Русин Яр. Силы обороны успешно отбили семь вражеских атак, до сих пор идет одно боестолкновение. С начала суток российские оккупационные войска 30 раз пытались прорвать оборону украинских воинов на Покровском направлении в районах населенных пунктов Попов Яр, Родинское, Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лысовка, Мирноград, Зверево, Удачное, Новоукраинка.

По имеющейся информации, потери оккупантов на этом направлении за сегодня составляют 165 человек убитыми и ранеными. К тому же уничтожен один танк, шесть автомобилей, две единицы специальной техники, один терминал спутниковой связи и 85 беспилотных летательных аппаратов противника,

– говорится в сообщении.