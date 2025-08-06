Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал новый командующий Десантно-штурмовых войск, Герой Украины Олег Апостол, передает 24 Канал. В момент записи разговора он анонсировал освобождение еще одного населенного пункта – впоследствии украинские защитники взяли Кондратовку.

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Какие "сюрпризы" готовят врагу?

По словам Апостола, в ДШВ работают не только над количественной компонентой, но и над качественным ростом. Например, военные изменили принцип ведения огня, поэтому "имеют хорошие результаты". Другие технологические новинки командующий пока раскрыть не может.

Могу сказать так: сейчас я готовлю сразу два сюрприза оккупантам. Для одного у меня уже все есть, для второго надо немного ресурсов и времени, но мы это планируем вот-вот реализовать. Если все удастся, врагу будет очень трудно,

– анонсировал Апостол.

Он также уточнил, что это касается технологического и инженерного улучшения украинских позиций. В частности, речь идет о килл-зонах, которые личный состав врага не сможет пройти.

Мы сделаем россиянам такие килл-зоны, что они будут умирать пачками. Если дойдут туда, то сегодняшние потери покажутся им минимальными,

– отметил военный.

Что происходит на Сумщине?

Силы обороны Украины должны быть готовыми ко всем сценариям, и обострение на Сумском направлении – один из них. Именно поэтому сейчас активно обустраивают фортификации.

Несмотря на частичную контролируемость ситуации непосредственно на линии соприкосновения, враг может перебросить больше резервов и активизировать наступление.

Однако по состоянию на конец июля 2025 года угрозы для города Сумы нет, кроме обстрелов. Если ситуация изменится – гражданское население проинформируют, начнется эвакуация.

Но Силы обороны в целом, и воинские части ДШВ в частности, делают все, чтобы удержать врага как можно дальше и оттеснить к границе,

– подытожил Апостол.

Напомним, 27 июля в группировке войск "Курск" официально подтвердили освобождение села Кондратовка на Сумщине. По данным DeepState, операцию провел 225-й Отдельный штурмовой полк, ликвидировав батальон 40-й ОБрМП, батальон 155-й ОБрМП и батальон 30-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов и их комбата.