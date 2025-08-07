Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті станом на вечір 6 серпня?

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося 12 боєзіткнень. Ворог завдав двох авіаційних ударів, загалом скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 198 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

від початку доби відбулося 12 боєзіткнень. Ворог завдав двох авіаційних ударів, загалом скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 198 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни двічі атакували у районі населеного пункту Вовчанськ, дотепер триває одне боєзіткнення.

росіяни двічі атакували у районі населеного пункту Вовчанськ, дотепер триває одне боєзіткнення. На Куп’янському напрямку окупанти протягом доби дев’ять разів намагалися просунутися до позицій українських військових у районах населених пунктів Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямку Куп’янська та Курилівки. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

окупанти протягом доби дев’ять разів намагалися просунутися до позицій українських військових у районах населених пунктів Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямку Куп’янська та Курилівки. Одне боєзіткнення триває до цього часу. На Лиманському напрямку окупаційні війська 14 разів атакували у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Шандриголове, Середнє, Торське, в напрямку населеного пункту Григорівка. Все ще тривають два боєзіткнення.

окупаційні війська 14 разів атакували у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Шандриголове, Середнє, Торське, в напрямку населеного пункту Григорівка. Все ще тривають два боєзіткнення. На Сіверському напрямку росіяни дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу Григорівки, Переїзного та Виїмки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

росіяни дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу Григорівки, Переїзного та Виїмки. Два боєзіткнення тривають дотепер. На Краматорському напрямку з початку доби українські захисники відбили наступ окупантів поблизу населеного пункту Новомаркове.

з початку доби українські захисники відбили наступ окупантів поблизу населеного пункту Новомаркове. На Торецькому напрямку російські війська провели вісім наступальних дій на позиції українських захисників у районах населених пунктів Торецьк, Катеринівка, Щербинівка, Яблунівка та в напрямку населених пунктів Олександро-Шультине та Русин Яр. Сили оборони успішно відбили сім ворожих атак, дотепер точиться одне боєзіткнення.

російські війська провели вісім наступальних дій на позиції українських захисників у районах населених пунктів Торецьк, Катеринівка, Щербинівка, Яблунівка та в напрямку населених пунктів Олександро-Шультине та Русин Яр. Сили оборони успішно відбили сім ворожих атак, дотепер точиться одне боєзіткнення. Від початку доби російські окупаційні війська 30 разів намагалися прорвати оборону українських воїнів на Покровському напрямку в районах населених пунктів Попів Яр, Родинське, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Мирноград, Звірове, Удачне, Новоукраїнка.

За наявною інформацією, втрати окупантів на цьому напрямку за сьогодні складають 165 осіб убитими та пораненими. До того ж знищено один танк, шість автомобілів, дві одиниці спеціальної техніки, один термінал супутникового зв’язку та 85 безпілотних літальних апаратів противника,

– йдеться у повідомленні.