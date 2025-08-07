Про це командир батальйону "Онуки Адольфівни" Юрій Горобець з позивним "Юдж" розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Якою є мета росіян на Лиманському напрямку?

"Юдж" розповів, що наразі ситуація в зоні відповідальності батальйону стабільна, військовим також вдалося відновити положення на певних ділянках. Боєць підкреслив, що наразі рано говорити про локацію та площу, але успіхи є.

Водночас росіяни продовжують докладати чималих зусиль на Лиманському напрямку.

Противник хоче захопити місто Лиман. Звісно, вони намагалися це зробити ще до кінця цієї весни, але не виходить,

– пояснив "Юдж".

За словами бійця, російські війська досягли локальних успіхів у низці населених пунктів, однак у стратегічній перспективі їхньою метою залишається вихід на Лиман і створення оперативного оточення Борової.

Нагадаємо, на Лиманському напрямку протягом доби 6 серпня окупаційні війська 14 разів атакували у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Шандриголове, Середнє, Торське, а також у напрямку населеного пункту Григорівка.