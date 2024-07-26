Любит Украину и считает, что "действовал правильно", – Небытов о подозреваемом в убийстве Фарион

26 июля во Львове была избрана мера пресечения 18-летнему Вячеславу Зинченко. Вчера парня задержали в Днепре по подозрению в убийстве Фарион.

Замглавы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Андрей Небытов рассказал, что пообщался с подозреваемым в убийстве Фарион. Юноша считает, что он действовал "правильно".

Смотрите также Убийство Ирины Фарион: полицейских наградили за то, что нашли вероятного преступника

Что известно о вероятном убийце

По словам Небитого, 18-летний Зинченко уважает Украину. Известно, что его отец воюет на фронте.

В то же время парень отказывается признавать свои поступки ошибочными. Он считает, что не нужно разделять украинское общество. Также Небитов уточнил, что у юноши были свои мотивы.

Чиновник пообещал установить все обстоятельства инцидента. В то же время очевидно, что Зинченко "был участником групп, где ему давали определенные рекомендации: как замаскировать себя, как остаться в городе незамеченным, как сделать так, чтобы тебя не разоблачили в совершении этого преступления".

Правоохранитель отметил, что парень избрал Фарион как жертву, потому что она была максимально незащищена.

Напомним, что 19 июля языковед Ирина Фарион была убита выстрелом в голову возле собственного дома. Нападавший с места преступления скрылся. Его искали почти неделю. Были опрошены почти тысяча свидетелей, столько же было просмотрено камер видеонаблюдения. Как установило следствие, несколько недель убийца следил за Фарион. Он сидел у ее дома. Всегда был в замаскированной одежде. Во Львове он снимал три квартиры недалеко от Оперного театра. В день убийства парень два часа ждал свою жертву. Он стрелял в нее почти вплотную – на расстоянии 1 метр.