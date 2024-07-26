Любить Україну і вважає, що "діяв правильно", – Нєбитов про підозрюваного у вбивстві Фаріон

26 липня у Львові було обрано запобіжний захід 18-річному В'ячеславу Зінченко. Вчора хлопця затримали у Дніпрі за підозрою у вбивстві Фаріон.

Заступник голови Національної поліції, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов розповів, що поспілкувався з підозрюваним у вбивстві Фаріон. Юнак вважає, що він діяв "правильно".

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Що відомо про ймовірного вбивцю

За словами Нєбитого, 18-річний Зінченко поважає Україну. Відомо, що батько його воює на фронті.

Водночас хлопець відмовляється визнавати свої вчинки помилковими. Він вважає, що не треба розділяти українське суспільство. Також Нєбитов уточнив, що у юнака були свої мотиви.

Посадовець пообіцяв встановити усі обставини інциденту. Водночас, очевидним є те, що Зінченко "був учасником груп, де йому давали певні рекомендації: як замаскувати себе, як залишитись в місті непоміченим, як зробити так, щоб тебе не викрили у скоєнні цього

злочину".

Правоохоронець зазначив, що хлопець обрав Фаріон як жертву, бо вона була незахищена.