В Лондоне стреляли в дом, где проходила вечеринка: ранили людей
Источник:Mirror
В Лондоне в районе Камден неизвестные стреляли в дом с людьми, где проходила вечеринка. Из-за этого ранения получили 4 человека.
Инцидент произошел в северной части Лондона. Стреляли ориентировочно после 22 часов 14 августа.
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Свидетели рассказали, что преступники стреляли из автомобиля, проезжая мимо. Они успели осуществить несколько выстрелов, которые ранили людей:
- двух женщин, которым оказали первую помощь и скорая их забрала в больницу;
- а также женщину и мужчину, которые сами попали в медучреждение.
Все четверо получили огнестрельные ранения. Полиция уже начала расследовать дело.
На месте преступления находятся полицейские. Следствие продолжается,
– рассказали в полиции.
Полиция расследует детали стрельбы с ранеными / Фото Manning/LNP
Более того, правоохранители уверяют, что не рассматривают это событие как акт терроризма.
Последние обстрелы в мире
- В городе Плимут на юге Англии 12 августа произошла стрельба. Правоохранители сообщили, что 6 погибших. Стрелял 23-летний мужчина, который впоследствии покончил жизнь самоубийством.
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