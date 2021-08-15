В Лондоне стреляли в дом, где проходила вечеринка: ранили людей

15 августа 2021 , 14:37
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Источник:

Mirror

В Лондоне в районе Камден неизвестные стреляли в дом с людьми, где проходила вечеринка. Из-за этого ранения получили 4 человека.

Инцидент произошел в северной части Лондона. Стреляли ориентировочно после 22 часов 14 августа.

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Свидетели рассказали, что преступники стреляли из автомобиля, проезжая мимо. Они успели осуществить несколько выстрелов, которые ранили людей:

  • двух женщин, которым оказали первую помощь и скорая их забрала в больницу;
  • а также женщину и мужчину, которые сами попали в медучреждение.

Все четверо получили огнестрельные ранения. Полиция уже начала расследовать дело.

На месте преступления находятся полицейские. Следствие продолжается,
 – рассказали в полиции.

Полиция расследует детали стрельбы с ранеными / Фото Manning/LNP

Более того, правоохранители уверяют, что не рассматривают это событие как акт терроризма.

Последние обстрелы в мире

  • В городе Плимут на юге Англии 12 августа произошла стрельба. Правоохранители сообщили, что 6 погибших. Стрелял 23-летний мужчина, который впоследствии покончил жизнь самоубийством.
  • 8 августа в Чикаго из-за стрельбы погиб офицер. Это случилось, когда 2 полицейских остановили авто, в котором ехали три человека. Вдруг кто-то открыл огонь по стражам порядка.
  • В штате Нью-Мексико, что в США, ученик открыл стрельбу прямо посреди дня на перемене в школе. Из-за этого трагически погиб 13-летний ученик. Известно, что перед тем между учениками состоялся спор – впоследствии один вытащил оружие. Полиция выясняет, откуда оно у ребенка.
Автор: Діана Квасневська