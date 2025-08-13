В ночь на 13 августа украинские беспилотники атаковали Брянскую область. Оккупанты жалуются на поражение важного объекта нефтепровода "Дружба".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Вероятно, горит порт "Кавказ": ночью в Крыму и Краснодарском крае раздавались сильные взрывы

Что известно о взрывах в России?

Так, в Брянской области после атаки БПЛА вспыхнула нефтеперекачивающая станция ЛПДС "Унеча" – это ключевой объект инфраструктуры нефтепровода "Дружба". Спутники зафиксировали значительный пожар на территории предприятия.

Атака на ЛПДС "Унеча" в Брянске / фото росСМИ

Губернатор Брянщины Александр Богомаз отчитался о "сбитии" украинских беспилотников над регионом. По его словам, пострадавших нет, а на местах работают соответствующие службы.

Это уже не первая атака на этот объект – 6 августа по меньшей мере один дрон попал по территории ЛПДС Унеча, после чего там возник пожар.

Кроме того, этой ночью дроны атаковали российские НПЗ в Волгограде и Славянске-на-Кубани. По словам губернатора Андрея Бочарова, город пережил "массированную атаку", а в результате работы российской ПВО обломки сбитого дрона упали на крышу 16-этажки.

Еще взрывы раздавались в Красноармейском районе Волгограда, где находится НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

Добавим, что в аэропорту Волгограда на фоне атаки вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Минобороны России утром отчиталось о сбитии 11 БпЛА над областью.