У ніч проти 13 серпня українські безпілотники атакували Брянську область. Окупанти скаржаться на ураження важливого об'єкту нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо про вибухи у Росії?

Так, у Брянській області після атаки БпЛА спалахнула нафтоперекачувальна станція ЛВДС "Унеча" – це ключовий об'єкт інфраструктури нафтопроводу "Дружба". Супутники зафіксували значну пожежу на території підприємства.

Атака на ЛВДС "Унеча" у Брянську / фото росЗМІ

Губернатор Брянщини Олександр Богомаз відзвітував про "збиття" українських безпілотників над регіоном. За його словами, постраждалих немає, а на місцях працюють відповідні служби.

Це вже не перша атака на цей об’єкт – 6 серпня щонайменше один дрон влучив по території ЛВДС Унеча, після чого там виникла пожежа.

Крім того, цієї ночі дрони атакували російські НПЗ у Волгограді та Слов'янську-на-Кубані. За словами губернатора Андрія Бочарова, місто пережило "масовану атаку", а внаслідок роботи російської ППО уламки збитого дрона впали на дах 16-поверхівки.

Ще вибухи лунали у Червоноармійському районі Волгограда, де знаходиться НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка".

Додамо, що в аеропорту Волгограда на тлі атаки запроваджували обмеження на прийом та випуск літаків. Міноборони Росії вранці відзвітувало про збиття 11 БпЛА над областю.