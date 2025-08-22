Украинские защитники снова нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" на Брянщине в России. Командующий СБС показал кадры поражения и рассказал, кто атаковал НПС.

О новом ударе сообщает 24 Канал со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди "Мадьяра".

ВСУ атаковали НПС "Унеча" в России: что известно?

Украинские военные снова атаковали нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области, что в России. "Мадьяр" рассказал, что удар нанесли бойцы 14 полка Сил беспилотных систем ВСУ.

Пожар после поражения НПС "Унеча": смотрите видео

Путешествие птиц СБС по хробачим НПЗ продолжается,

– написал военный.

Интересно то, что "Унеча" обеспечивает транспортировку нефти одновременно для двух нефтепроводов. Ежегодно имеет мощность прокачивать 60 миллионов тонн сырья.

Украинские бойцы уже второй раз за месяц атакуют этот город. Так, в ночь на 13 августа, бойцы ГУР атаковали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Транснефть Дружба" в городе Унеча.

