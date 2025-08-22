Командувач СБС "Мадяр" показав кадри пожежі на нафтоперекачувальній станції "Унеча" на Брянщині
- Українські військові знову атакували нафтоперекачувальну станцію "Унеча" у Брянській області Росії, завдавши ураження, яке спричинило пожежу.
- Нафтоперекачувальна станція "Унеча" забезпечує транспортування нафти для двох нафтопроводів з потужністю 60 мільйонів тонн на рік.
Українські оборонці знову завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" на Брянщині у Росії. Командувач СБС показав кадри ураження та розповів, хто атакував НПС.
Про новий удар повідомляє 24 Канал з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді "Мадяра".
ЗСУ атакували НПС "Унеча" в Росії: що відомо?
Українські військові знову атакували нафтоперекачувальну станцію "Унеча" у Брянській області, що в Росії. "Мадяр" розповів, що удар завдали бійці 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ.
Пожежа після ураження НПС "Унеча": дивіться відео
Мандрівка Птахів СБС хробачими НПЗ продовжується,
– написав військовий.
Цікаво те, що "Унеча" забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Щорічно має потужність прокачувати 60 мільйонів тонн сировини.
Українські бійці щонайменше втретє за місяць атакують це місто. Так, в ніч проти 13 серпня, бійці ГУР атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу "Транснефть Дружба" у місті унеча.
Що відомо про нещодавні атаки на Росію?
Українські дрони вночі 21 серпня атакували Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області. Унаслідок удару там чули потужні вибухи та виникло займання. Цей НПЗ є одним із найбільших на півдні Росії та безпосередньо забезпечує потреби окупаційних військ.
В ніч проти 13 серпня Сили оборони України уразили кілька важливих об'єктів противника. Зокрема, нафтоперекачувальну станцію ЛВДС "Унеча" у Брянській області.
Станція залучена до забезпечення російської армії. Було зафіксовано ураження та масштабну пожежу на території підпірної насосної станції.