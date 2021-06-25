Лукашенко в "глухом углу": сценарии развития событий для Беларуси

ЕС ввел новые секторальные санкции против Беларуси, касающиеся нефтяной отрасли, торговли калийными удобрениями, табачной промышленности и банковского сектора. Но Лукашенко пока не пугают подобные шаги. Он продолжает жесткие репрессии против оппозиции и журналистов.

Белорусский кризис

Президентские выборы в Беларуси 2020 года были омрачены арестами ведущих кандидатов от оппозиции, безосновательными отказами зарегистрировать определенных кандидатов от оппозиции для голосования и обвинениями в широкомасштабном мошенничестве.

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Чиновники и полиция жестоко разгоняли акции протеста в Минске и других крупных городах, применив чрезмерную силу и прибегнув к резиновым пулям, электрошокерам и слезоточивому газу.

Бывший политический редактор белорусского портала TUT.BY, приглашенный эксперт Московского Центра Карнеги, основатель аналитического агентства Sense Analytics Артем Шрайбман и бывший белорусский дипломат Павел Слюнькин в сотрудничестве с немецким Фондом имени Фридриха Эберта 16 июня 2021 года презентовали исследование "Беларусь и страны Балтии: последствия затяжного политического кризиса".

Правоохранители задерживали как протестующих, так и сторонних наблюдателей, подвергнув их пыткам и жестокому обращению и удерживая их в нечеловеческих и унижающих достоинство условиях. По меньшей мере восемь участников акций погибли в результате действий полиции.



Избиение протестующих силовиками, Минск, 11 октября 2020 года / Фото – "Радыё Свабода"

Белорусский политический кризис начался летом 2020 года как сугубо внутреннее противостояние. Однако, вскоре вызвал далеко идущие последствия для всего восточноевропейского региона и стран за его пределами.

В докладе, опубликованном белорусским аналитиком Артемом Шрайбманом и белорусским дипломатом Павлом Слюнькиним, отмечается, что кризис изменил базовые рамочные условия отношений Беларуси с ее соседями, а в некоторых случаях вернул назад многолетние тенденции развития отношений.



Избиение протестующих силовиками, Минск, 11 октября 2020 года / Фото – "Радыё Свабода"

Заложников не судят Стоит отметить, что политический аналитик Артем Шрайбман выехал из Беларуси после интервью задержанного белорусского журналиста Романа Протасевича на общенациональном телевидении Беларуси "ОНТ". Читайте также Протасевича и его девушку перевели под домашний арест На своей странице в Facebook он написал, что "не участвовал в звонках касательно обсуждения деталей того, как готовились акции протеста". И как аналитик, он не собирался становиться участником процессов, которые анализирует. Иронически получилось. Утром 3 июня выходит выпуск проекта "Редакция", который завершается моим словам о том, что я не чувствую прямой угрозы и поэтому не уезжаю из Беларуси, а уже вечером я в спешке собираю вещи и выбираюсь из страны,

– написал аналитик. Артем Шрайбман рассказывает, что до конца 2020 года был в этом чате, который начинался как "просто онлайн-сходка блогеров". Однако, по мере нарастания протестов в Беларуси, эта тема становилась ключевой в обсуждениях. На самом деле я не знаю точно, был ли ко мне какой-то интерес ареста от белорусских спецслужб. Доходят слухи о готовящемся уголовном деле, но пока их сложно подтвердить,

– добавил аналитик.



Политический аналитик Артем Шрайбан был вынужден покинуть Беларусь / Фото DW

Бывший политический редактор белорусского портала TUT.BY отмечает, что не уехал из Беларуси ранее, "поскольку понимал, что в общем ему нечего предъявить".

Но в сегодняшней Беларуси даже непричастность к тому, что власть считает преступлением, – уже недостаточная страховка. Может, и сейчас все бы закончилось, как полгода назад, – ничем. Но спокойно жить и работать в стране при таких вводных дальше было бы сложно,

– добавил основатель аналитического агентства Sense Analytics.

"Пришлось пойти на очень некомфортное решение – уехать. Обе альтернативы: СИЗО и ежедневное ожидание СИЗО – были еще хуже, как для меня, так и для близких. Никакой обиды на Протасевича нет и быть не может. Мы не знаем, какой подвал в "ЛНР" и какую судьбу для его девушки ему описали в случае отказа от этого интервью. Заложников не судят", – добавил он.

"Не считаю себя эмигрантом"

Бывший белорусский дипломат Павел Слюнькин, аналитик Европейского Совета по международным отношениям рассказывает, что сейчас находится за пределами Беларуси. Однако, эмигрантом себя не считает.

Я работал белорусским дипломатом до политического кризиса. Я не в Беларуси сейчас нахожусь, но эмигрантом себя не считаю. Просто временно работаю за ее пределами,

– говорит Слюнькин.



Бывший белорусский дипломат Павел Слюнькин работает за пределами Беларуси / Фото – фейсбук Павла Слюнькина

Александр Лукашенко в жесткой форме отказался от любых предложений посредничества и диалога с протестующими. Риторика белорусских властей становилась все более враждебной относительно западных стран, в первую очередь относительно соседей Беларуси. Авторы исследования отмечают, что общим для всех Балтийских стран и одним из самых острых вопросов в плоскости безопасности является военно-политическое сотрудничество Беларуси и РФ.

Регулярные совместные военные учения, тесная кооперация силовых ведомств и спецслужб, с точки зрения Литвы и других стран региона создают угрозы для региональной безопасности и предпосылки для возможной агрессии против стран Балтии с использованием территории Беларуси,

– говорится в докладе.



Владимир Путин и Александр Лукашенко / Фото – иностранные СМИ

Фактор России

Авторы доклада пишут, что российский фактор в отношениях между Беларусью и ее западными партнерами всегда был одним из ключевых во всех переговорах. Учитывая амбиции Кремля сохранить свое господствующее положение в постсоветском регионе, Кремль имел большой вес как в Минске, так и в Киеве.

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Необходимость управления связями с Российской Федерацией во многом определило украинско-белорусское взаимодействие, создавая часто взаимозависимые отношения.

Отношения между Беларусью и Украиной после протестов также подверглись значительному напряжению и во многом изменили экономические, военные, дипломатические и оборонные отношения Минска и Киева. Самопровозглашенный президент Лукашенко неоднократно заявлял, что Украина является частью коварного заговора против него, задуманного НАТО, поляками, литовцами и западным миром в целом.

Как следствие, двусторонние отношения быстро ухудшились, в частности, после того, как в начале сентября 2020 года авто посла Украины в Беларуси Игоря Кизима обыскали на границе.