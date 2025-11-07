Укр Рус
7 ноября, 18:46
Нам его доброта с ракетами в 4 утра не нужна, – Зеленский о заявлениях Лукашенко

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Зеленский заявил, что Лукашенко пытается заговорить память украинцев своими добрыми заявлениями.
  • Президент напомнил о ракетах, которые летели из Беларуси, и отметил, что Лукашенко будет отвечать за союзничество с Россией.

Зеленский прокомментировал недавние добрые заявления Лукашенко в отношении украинцев. Президент отметил, что белорусский диктатор пытается заговорить украинцам память.

Однако украинцы помнят о ракетах, которые летели из Беларуси. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу Владимира Зеленского с журналистами.

Как Зеленский прокомментировал заявления Лукашенко относительно Украины?

Зеленский отметил, что в последнее время Лукашенко стал "очень разговорчивым" в медиа.

Он показывает, какой он добрый к нашему народу. Нам его доброта – ракеты в 4 утра с ракетами – не нужна,
– отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Лукашенко не удастся заговорить память украинцев, и он будет расплачиваться за свое союзничество с Россией.

Лукашенко приглашал украинцев жить в Беларуси

  • Александр Лукашенко пригласил украинцев жить в Беларусь, отметив, что страна открыта для них.

  • Он заверил, что украинским семьям будут созданы такие же условия жизни, как и гражданам Беларуси, в частности в области образования и здравоохранения.

  • Он также заявил, что в Беларусь уже приехало много людей из Украины, и они там работают, ведь "предприятий в стране хватает".