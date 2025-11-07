Нам его доброта с ракетами в 4 утра не нужна, – Зеленский о заявлениях Лукашенко

Зеленский прокомментировал недавние добрые заявления Лукашенко в отношении украинцев. Президент отметил, что белорусский диктатор пытается заговорить украинцам память.

Однако украинцы помнят о ракетах, которые летели из Беларуси. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу Владимира Зеленского с журналистами.

Как Зеленский прокомментировал заявления Лукашенко относительно Украины?

Зеленский отметил, что в последнее время Лукашенко стал "очень разговорчивым" в медиа.

Он показывает, какой он добрый к нашему народу. Нам его доброта – ракеты в 4 утра с ракетами – не нужна,

– отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Лукашенко не удастся заговорить память украинцев, и он будет расплачиваться за свое союзничество с Россией.

Лукашенко приглашал украинцев жить в Беларуси