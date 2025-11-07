Нам его доброта с ракетами в 4 утра не нужна, – Зеленский о заявлениях Лукашенко
- Зеленский заявил, что Лукашенко пытается заговорить память украинцев своими добрыми заявлениями.
- Президент напомнил о ракетах, которые летели из Беларуси, и отметил, что Лукашенко будет отвечать за союзничество с Россией.
Зеленский прокомментировал недавние добрые заявления Лукашенко в отношении украинцев. Президент отметил, что белорусский диктатор пытается заговорить украинцам память.
Однако украинцы помнят о ракетах, которые летели из Беларуси. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу Владимира Зеленского с журналистами.
Как Зеленский прокомментировал заявления Лукашенко относительно Украины?
Зеленский отметил, что в последнее время Лукашенко стал "очень разговорчивым" в медиа.
Он показывает, какой он добрый к нашему народу. Нам его доброта – ракеты в 4 утра с ракетами – не нужна,
– отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что Лукашенко не удастся заговорить память украинцев, и он будет расплачиваться за свое союзничество с Россией.
Лукашенко приглашал украинцев жить в Беларуси
Александр Лукашенко пригласил украинцев жить в Беларусь, отметив, что страна открыта для них.
Он заверил, что украинским семьям будут созданы такие же условия жизни, как и гражданам Беларуси, в частности в области образования и здравоохранения.
Он также заявил, что в Беларусь уже приехало много людей из Украины, и они там работают, ведь "предприятий в стране хватает".