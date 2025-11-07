Укр Рус
7 листопада, 18:46
Нам його доброта з ракетами о 4 ранку не потрібна, – Зеленський про заяви Лукашенка

Сергій Попович
Основні тези
  • Зеленський заявив, що Лукашенко намагається заговорити пам'ять українців своїми добрими заявами.
  • Президент нагадав про ракети, які летіли з Білорусі, і зазначив, що Лукашенко буде відповідати за союзництво з Росією.

Зеленський прокоментував нещодавні добрі заяви Лукашенка щодо українців. Президент зазначив, що білоруський диктатор намагається заговорити українцям пам'ять.

Однак українці пам'ятають про ракети, які летіли з Білорусі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зустріч Володимира Зеленського з журналістами.

Як Зеленський прокоментував заяви Лукашенка щодо України?

Зеленський зазначив, що останнім часом Лукашенко став "дуже балакучим" у медіа.

Він показує, який він добрий до нашого народу. Нам його доброта – ракети о 4 ранку з ракетами – не потрібна, 
– зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Лукашенку не вдасться заговорити пам'ять українців, і він буде розплачуватися за своє союзництво з Росією.

Лукашенко запрошував українців жити у Білорусі

  • Олександр Лукашенко запросив українців жити в Білорусь, зазначивши, що країна відкрита для них.

  • Він запевнив, що українським сім'ям будуть створені такі самі умови життя, як і громадянам Білорусі, зокрема в галузі освіти та охорони здоров'я.

  • Він також заявив, що до Білорусі вже приїхало багато людей з України, і вони там працюють, адже "підприємств у країні вистачає".