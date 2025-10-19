В Париже 19 октября произошло ограбление, в результате которого вынесли 9 ценных экспонатов. Для этого злоумышленникам понадобилось всего 7 минут.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, которого цитирует Le Parisien.

Интересно Что это за место в Париже, где девушки буквально лезут на памятники и расцеловывают их

Что говорят в МВД Франции об ограблении Лувра?

Министр внутренних дел Лоран Нуньес подтвердил, что неизвестные лица проникли в музей извне с помощью подъемника.

По словам главы французского МВД, эти лица похитили драгоценности, которые "имеют неоценимую ценность". Само происшествие длилось 7 минут.

Считая, что "невозможно предотвратить все", министр внутренних дел признает, что французские музеи очень уязвимы.

Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее найти виновников, и я надеюсь, что нам это удастся,

– заявил Нуньес.

Сейчас правоохранители изучают видеозаписи с камер наблюдения и пытаются установить личности подозреваемых. По мнению главы французского МВД, не исключено, что виновниками являются иностранцы.

По словам бывшего префекта полиции Парижа, очевидно, что это была команда, которая заранее разведала место, чтобы совершить преступление. Окна Лувра были разрезаны дисковой пилой.

Что известно об ограблении Лувра 19 октября?