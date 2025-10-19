У Парижі 19 жовтня сталося пограбування, внаслідок якого винесли 9 цінних експонатів. Для цього зловмисникам знадобилося лише 7 хвилин.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньєса, якого цитує Le Parisien.

Що кажуть у МВС Франції про пограбування Лувру?

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс підтвердив, що невідомі особи проникли до музею ззовні за допомогою підіймача.

За словами глави французького МВС, ці особи викрали коштовності, які "мають неоціненну цінність". Сама подія тривала 7 хвилин.

Вважаючи, що "неможливо запобігти всьому", міністр внутрішніх справ визнає, що французькі музеї є дуже вразливими.

Ми робимо все можливе, щоб якомога швидше знайти винуватців, і я сподіваюся, що нам це вдасться,

– заявив Нуньєс.

Наразі правоохоронці вивчають відеозаписи з камер спостереження та намагаються встановити особи підозрюваних. На думку глави французького МВС, не виключено, що винуватцями є іноземці.

За словами колишнього префекта поліції Парижа, очевидно, що це була команда, яка заздалегідь розвідала місце, щоб здійснити злочин. Вікна Лувру були розрізані дисковою пилкою.

Що відомо про пограбування Лувру 19 жовтня?