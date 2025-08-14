Укр Рус
24 Канал Новости Украины Lviv Invest Forum 2025: чего ожидать от главного инвестиционного события августа
14 августа, 15:39
3

Lviv Invest Forum 2025: чего ожидать от главного инвестиционного события августа

Даша Птаховська

Уже 29–31 августа во Львове состоится одно из ключевых инвестиционных событий года – Lviv Invest Forum 2025. Форум соберет более 1000+ участников, инвесторов, предпринимателей представителей власти и международных партнеров.

Как рассказали организаторы, в рамках события будут обсуждать актуальные вызовы и возможности инвестирования в Украине. 24 Канал собрал главное о Lviv Invest Forum 2025.

Интересно Гранты на восстановление бизнеса выросли до 16 миллионов: правительство обновило условия программы в Дії

Фокус 2025: "Инвестируй с умом. Расти с сообществом"

Нынешняя тема форума – осознанные инвестиции и устойчивое развитие частного капитала. Для участников создадут живую нетворкинг-платформу, цель которой – способствовать запуску совместных проектов. К тому же во время события предусмотрен стратегический диалог между бизнесом, государством и инвесторами.

В целом трехдневная программа нынешнего Lviv Invest Forum в этом году включает:

  • панельные дискуссии,
  • презентации,
  • питчинги,
  • Invest Expo.

К событию присоединится 50+ спикеров. Это предприниматели из списка Forbes ТОП-100 Украина, лидеры из ИТ, девелопмента, финансов, медицины, франчайзинга. Участники получат разбор инвестиционных кейсов из сферы недвижимости, альтернативных инвестиций, технологий, креативной экономики. Также предусмотрены отдельные нетворкинг-зоны.

Важным блоком является Invest Expo. Это выставочная зона для брендов, инвестиционных проектов и финансовых сервисов.

Среди анонсированных спикеров:

  • Владимир Поперешнюк (Nova Poshta)
  • Гарик Корогодский (Dream)
  • Тарас Кицмей (SoftServe)
  • Руслан Шостак (Eva, Varus)
  • Андрей Федорив (Fedoriv)
  • Андрей Журжий (Inzhur)
  • Николай Кмить (Плай, Святой Шарбель)
  • Роман Корсак (Наш Край, Spar)
  • Игорь Никонов (KAN Development)
  • Мирослава Козачук (Franchise Group)

и еще более 40 экспертов, которые ежедневно формируют украинскую экономику.

Lviv Invest Forum 2025 – это место, где бизнес находит партнеров, а инвестиции – смысл. Присоединяйтесь, чтобы быть в центре новой экономики, 
– говорят организаторы.

Событие будет интересно для тех, кто мыслит масштабно и видит перспективы: инвесторов, которые ищут новые ниши и готовы вкладывать в Украину; предпринимателей и девелоперов, готовящихся к масштабированию; стартапов, франшиз и ИТ-компаний, которые стремятся к партнерствам; бизнес-сообщества, что хочет быть в центре экономических изменений.

Форум продлится с 29–31 августа 2025 во Львове (Emily Resort) и селе Деревач (третий день события). Регистрация – по ссылке.

Генеральный партнер Resident Development – девелоперская компания, которая уже 9 лет меняет городскую среду Львова, сочетая комфорт, качество и инвестиционную привлекательность.