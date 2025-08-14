Как рассказали организаторы, в рамках события будут обсуждать актуальные вызовы и возможности инвестирования в Украине. 24 Канал собрал главное о Lviv Invest Forum 2025.

Интересно Гранты на восстановление бизнеса выросли до 16 миллионов: правительство обновило условия программы в Дії

Фокус 2025: "Инвестируй с умом. Расти с сообществом"

Нынешняя тема форума – осознанные инвестиции и устойчивое развитие частного капитала. Для участников создадут живую нетворкинг-платформу, цель которой – способствовать запуску совместных проектов. К тому же во время события предусмотрен стратегический диалог между бизнесом, государством и инвесторами.

В целом трехдневная программа нынешнего Lviv Invest Forum в этом году включает:

панельные дискуссии,

презентации,

питчинги,

Invest Expo.

К событию присоединится 50+ спикеров. Это предприниматели из списка Forbes ТОП-100 Украина, лидеры из ИТ, девелопмента, финансов, медицины, франчайзинга. Участники получат разбор инвестиционных кейсов из сферы недвижимости, альтернативных инвестиций, технологий, креативной экономики. Также предусмотрены отдельные нетворкинг-зоны.

Важным блоком является Invest Expo. Это выставочная зона для брендов, инвестиционных проектов и финансовых сервисов.

Среди анонсированных спикеров:

Владимир Поперешнюк (Nova Poshta)

Гарик Корогодский (Dream)

Тарас Кицмей (SoftServe)

Руслан Шостак (Eva, Varus)

Андрей Федорив (Fedoriv)

Андрей Журжий (Inzhur)

Николай Кмить (Плай, Святой Шарбель)

Роман Корсак (Наш Край, Spar)

Игорь Никонов (KAN Development)

Мирослава Козачук (Franchise Group)

и еще более 40 экспертов, которые ежедневно формируют украинскую экономику.

Lviv Invest Forum 2025 – это место, где бизнес находит партнеров, а инвестиции – смысл. Присоединяйтесь, чтобы быть в центре новой экономики,

– говорят организаторы.

Событие будет интересно для тех, кто мыслит масштабно и видит перспективы: инвесторов, которые ищут новые ниши и готовы вкладывать в Украину; предпринимателей и девелоперов, готовящихся к масштабированию; стартапов, франшиз и ИТ-компаний, которые стремятся к партнерствам; бизнес-сообщества, что хочет быть в центре экономических изменений.

Форум продлится с 29–31 августа 2025 во Львове (Emily Resort) и селе Деревач (третий день события). Регистрация – по ссылке.

Генеральный партнер Resident Development – девелоперская компания, которая уже 9 лет меняет городскую среду Львова, сочетая комфорт, качество и инвестиционную привлекательность.