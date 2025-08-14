Як розповіли організатори, в рамках події будуть обговорювати найактуальніші виклики й можливості інвестування в Україні. 24 Канал зібрав головне про Lviv Invest Forum 2025.
Фокус 2025: "Інвестуй з розумом. Рости зі спільнотою"
Цьогорічна тема форуму – усвідомлені інвестиції та сталий розвиток приватного капіталу. Для учасників створять живу нетворкінг-платформу, мета якої – сприяти запуску спільних проєктів. До того ж під час події передбачений стратегічний діалог між бізнесом, державою та інвесторами.
Загалом триденна програма цьогорічного Lviv Invest Forum включає:
- панельні дискусії,
- презентації,
- пітчинги,
- Invest Expo.
До події долучиться 50+ спікерів. Це підприємці зі списку Forbes ТОП-100 Україна, лідери з ІТ, девелопменту, фінансів, медицини, франчайзингу. Учасники отримають розбір інвестиційних кейсів зі сфери нерухомості, альтернативних інвестицій, технологій, креативної економіки. Також передбачені окремі нетворкінг-зони.
Важливим блоком є Invest Expo. Це виставкова зона для брендів, інвестиційних проєктів і фінансових сервісів.
Серед анонсованих спікерів:
- Володимир Поперешнюк (Nova Poshta)
- Гарік Корогодський (Dream)
- Тарас Кицмей (SoftServe)
- Руслан Шостак (Eva, Varus)
- Андрій Федорів (Fedoriv)
- Андрій Журжій (Inzhur)
- Микола Кміть (Плай, Святий Шарбель)
- Роман Корсак (Наш Край, Spar)
- Ігор Ніконов (KAN Development)
- Мирослава Козачук (Franchise Group)
та ще понад 40 експертів, які щодня формують українську економіку.
Lviv Invest Forum 2025 – це місце, де бізнес знаходить партнерів, а інвестиції – сенс. Приєднуйтесь, щоб бути в центрі нової економіки,
– кажуть організатори.
Подія буде цікавою для тих, хто мислить масштабно й бачить перспективи: інвесторів, які шукають нові ніші та готові вкладати в Україну; підприємців і девелоперів, що готуються до масштабування; стартапів, франшиз і ІТ-компаній, які прагнуть партнерств; бізнес-спільноти, що хоче бути в центрі економічних змін.
Форум триватиме з 29–31 серпня 2025 у Львові (Emily Resort) та селі Деревач (третій день події). Реєстрація – за посиланням.
