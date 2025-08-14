Як розповіли організатори, в рамках події будуть обговорювати найактуальніші виклики й можливості інвестування в Україні. 24 Канал зібрав головне про Lviv Invest Forum 2025.

Фокус 2025: "Інвестуй з розумом. Рости зі спільнотою"

Цьогорічна тема форуму – усвідомлені інвестиції та сталий розвиток приватного капіталу. Для учасників створять живу нетворкінг-платформу, мета якої – сприяти запуску спільних проєктів. До того ж під час події передбачений стратегічний діалог між бізнесом, державою та інвесторами.

Загалом триденна програма цьогорічного Lviv Invest Forum включає:

панельні дискусії,

презентації,

пітчинги,

Invest Expo.

До події долучиться 50+ спікерів. Це підприємці зі списку Forbes ТОП-100 Україна, лідери з ІТ, девелопменту, фінансів, медицини, франчайзингу. Учасники отримають розбір інвестиційних кейсів зі сфери нерухомості, альтернативних інвестицій, технологій, креативної економіки. Також передбачені окремі нетворкінг-зони.

Важливим блоком є Invest Expo. Це виставкова зона для брендів, інвестиційних проєктів і фінансових сервісів.

Серед анонсованих спікерів:

Володимир Поперешнюк (Nova Poshta)

Гарік Корогодський (Dream)

Тарас Кицмей (SoftServe)

Руслан Шостак (Eva, Varus)

Андрій Федорів (Fedoriv)

Андрій Журжій (Inzhur)

Микола Кміть (Плай, Святий Шарбель)

Роман Корсак (Наш Край, Spar)

Ігор Ніконов (KAN Development)

Мирослава Козачук (Franchise Group)

та ще понад 40 експертів, які щодня формують українську економіку.

Lviv Invest Forum 2025 – це місце, де бізнес знаходить партнерів, а інвестиції – сенс. Приєднуйтесь, щоб бути в центрі нової економіки,

– кажуть організатори.

Подія буде цікавою для тих, хто мислить масштабно й бачить перспективи: інвесторів, які шукають нові ніші та готові вкладати в Україну; підприємців і девелоперів, що готуються до масштабування; стартапів, франшиз і ІТ-компаній, які прагнуть партнерств; бізнес-спільноти, що хоче бути в центрі економічних змін.

Форум триватиме з 29–31 серпня 2025 у Львові (Emily Resort) та селі Деревач (третій день події). Реєстрація – за посиланням.

Генеральний партнер Resident Development – девелоперська компанія, яка вже 9 років змінює міське середовище Львова, поєднуючи комфорт, якість і інвестиційну привабливість.