Львов атаковали "Шахеды": есть ли пострадавшие в результате обстрела
- 3 сентября ночью российские беспилотники атаковали Львов, но благодаря ПВО вражеские цели были сбиты.
- В результате атаки, по предварительным данным, нет жертв или пострадавших.
Ночью 3 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину. Под ударом оказался ряд городов, в том числе Львов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого.
Какие последствия атаки дронов на Львов?
Украина в очередной раз оказалась под массированной атакой России ночью и утром 3 сентября. Последствия обстрелов фиксируются в ряде областей. Львов ночью атаковали ударные беспилотники. Около двух часов там раздались взрывы. Они были соединены с работой Сил обороны.
Как сообщили во Львовской ОВА, благодаря работе ПВО удалось сбить враждебные цели. Также в результате обстрела, по предварительным данным, нет жертв или пострадавших.
Ночью, около 01:52, мэр Андрей Садовый сообщил, что в направлении Львова пролетел вражеский беспилотник. В город несколько раз приближались дроны, атаки успешно отражали украинские защитники. В настоящее время местные слышали серии взрывов.
Беспилотники тоже замечали в области. Они представляли угрозу Дрогобычу и другим районам.
Какие еще регионы находились под атакой?
Из-за ударов "Шахедов" в Знаменской общине в Кировоградской области пострадали четверо работников Укрзализныци. Повреждение железнодорожной инфраструктуры повлекло задержку ряда рейсов из Кривого Рога, Киева, Днепра, Львова и других городов. Пострадавшие в удовлетворительном состоянии их госпитализировали.
Российские дроны также ударили по Луцку, разрушив два гаража, хозяйственное сооружение и грузовик. Пострадавших нет.
Несколько раз был атакован Хмельницкий. Там произошло возгорание и повреждение окон в домах.
В Киевской области падение обломков дрона-камикадзе вызвало пожар в Вышгороде. Поврежден автомобиль и окна в домах. Прошло без пострадавших, пожар быстро ликвидировали.