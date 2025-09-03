Ночью 3 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину. Под ударом оказался ряд городов, в том числе Львов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого.

Какие последствия атаки дронов на Львов?

Украина в очередной раз оказалась под массированной атакой России ночью и утром 3 сентября. Последствия обстрелов фиксируются в ряде областей. Львов ночью атаковали ударные беспилотники. Около двух часов там раздались взрывы. Они были соединены с работой Сил обороны.

Как сообщили во Львовской ОВА, благодаря работе ПВО удалось сбить враждебные цели. Также в результате обстрела, по предварительным данным, нет жертв или пострадавших.

Ночью, около 01:52, мэр Андрей Садовый сообщил, что в направлении Львова пролетел вражеский беспилотник. В город несколько раз приближались дроны, атаки успешно отражали украинские защитники. В настоящее время местные слышали серии взрывов.

Беспилотники тоже замечали в области. Они представляли угрозу Дрогобычу и другим районам.

Какие еще регионы находились под атакой?