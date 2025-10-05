Утром 5 октября Львов оказался под массированной атакой ракет и дронов. Город находился под обстрелом в течение 4 часов.

Кроме "Шахедов" и крылатых ракет на Львов запускали и аэробаллистические ракеты "Кинжал". Есть информация о ряде пожаров, часть города без света. Все, что известно о последствиях нового удара по городу, передает 24 Канал.

Что известно об атаке на Львов?