Весь город в дыму, часть – без света: все об одной из самых массированных атак России по Львову
Утром 5 октября Львов оказался под массированной атакой ракет и дронов. Город находился под обстрелом в течение 4 часов.
Кроме "Шахедов" и крылатых ракет на Львов запускали и аэробаллистические ракеты "Кинжал". Есть информация о ряде пожаров, часть города без света. Все, что известно о последствиях нового удара по городу, передает 24 Канал.
Что известно об атаке на Львов?
Львовянам советуют закрыть окна из-за дыма и пожара после массированной атаки
Общественный транспорт во Львове начинает выходить на рейс, сообщил мэр Садовый. Возможны небольшие задержки.
В 9:00 во Львовской области прозвучал отбой тревоги.
Угроза продолжалась более 5 часов – от 03:50.
Из-за повышенной опасности на Львовщине движение пригородных и региональных поездов может быть затруднено, – Укрзализныця
Ряд пригородных поездов Стрыйского направления курсируют с задержками до 30 минут.
Также региональный поезд №826 Львов – Хмельницкий отправился с начальной с задержкой 30 минут.
Часть Львова без света. Известно о Рясном и Левандовке. Выясняем детали, – мэр Садовый