Вранці 5 жовтня Львів опинився під масованою атакою ракет та дронів. Місто перебувало під обстрілом протягом 4 годин.

Крім "Шахедів" та крилатих ракет на Львів запускали і аеробалістичні ракети "Кинджал". Є інформація про низку пожеж, частина міста без світла. Все, що відомо про наслідки нового удару по місту, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку на Львів?