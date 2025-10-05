Все місто у диму, частина – без світла: все про одну з наймасованіших атак Росії по Львову
Вранці 5 жовтня Львів опинився під масованою атакою ракет та дронів. Місто перебувало під обстрілом протягом 4 годин.
Крім "Шахедів" та крилатих ракет на Львів запускали і аеробалістичні ракети "Кинджал". Є інформація про низку пожеж, частина міста без світла. Все, що відомо про наслідки нового удару по місту, передає 24 Канал.
Що відомо про атаку на Львів?
Громадський транспорт у Львові починає виходити на рейс, повідомив мер Садовий. Можливі невеликі затримки. О 9:00 у Львівській області пролунав відбій тривоги. Загроза тривала більше 5 годин – від 03:50. Через підвищену небезпеку на Львівщині рух приміських та регіональних поїздів може бути ускладнено, – Укрзалізниця Низка приміських поїздів Стрийського напрямку курсують із затримками до 30 хвилин. Також регіональний поїзд №826 Львів – Хмельницький відправився з початкової із затримкою 30 хвилин. Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі, – мер Садовий
