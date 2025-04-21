В Львовской области девочка выпала с третьего этажа, пока ее мать была пьяна

В Новом Разделе в Львовской области 4-летняя девочка выпала с третьего этажа. Ее мать в это время была в нетрезвом состоянии и не следила за ребенком – ей грозит наказание.

Происшествие случилось в воскресенье, 20 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.

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Что известно об инциденте с 4-летней девочкой в Львовской области

В полиции сообщают, что ребенок выпал из окна квартиры вечером 20 апреля. Это заметила соседка и вызвала медиков.

Правоохранители выяснили, что ребенок находился в своей комнате, а мать – на кухне. Окно в комнате было открыто и рядом стояло кресло. Девочка вылезла сначала на кресло, а потом на окно, не выдержала равновесие и упала. 27-летняя мать в это время была на кухне в нетрезвом состоянии и почти на час оставила своего ребенка без присмотра.

Следователи открыли уголовное внедрение за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Наказание предусматривает ограничение или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Проводится досудебное расследование.

В полиции Львовской области предупредили всех родителей об опасности на фоне этого инцидента. По их словам, окна очень привлекают внимание детей.

Правоохранители призывают придерживаться простых правил:

не играть с детьми на подоконнике или возле окон;

устанавливать фиксаторы, которые не позволяют ребенку самостоятельно открыть окно;

объяснить ребенку, что балкон – не место для игр и развлечений, туда можно ходить только в сопровождении взрослого;

забрать из-под окна мебель, чтобы дети не могли залезть на подоконник;

не оставлять ребенка наедине в комнате с открытым окном;

помнить, что москитная сетка не выдерживает вес ребенка и не может предотвратить его падение.

К слову, 16 апреля во Львове загорелся детский дом семейного типа. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал.