Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Деснянского районного суда, не удовлетворив жалобу осужденного. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

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В Киеве мужчина угрожал ножом ребенку

Инцидент произошел в одном из жилых домов на Деснянке. Мужчина вошел в подъезд вслед за ребенком, после чего схватил мальчика, прижал к стене и начал требовать телефон и деньги. Наличных у ребенка не оказалось, поэтому нападающий проверил карманы и, забрав мобильный, покинул место происшествия.

Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника и привлечь его к ответственности по статье Уголовного кодекса Украины – разбой, совершенный с целью завладения имуществом.

Несмотря на поданную апелляцию, суд высшей инстанции признал приговор обоснованным и окончательным: восемь лет заключения и конфискация имущества.