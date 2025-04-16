Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Что известно о пожаре в детском доме

Возгорание в детском доме на Тракте Глинянском во Львове произошло около 19:00. В это время дети и мама-воспитательница были на улице, поэтому, к счастью, никто не пострадал.

Отмечается, что спасатели оперативно прибыли на место и уже ликвидировали возгорание. Причины пожара и характер повреждений еще выясняют специалисты.

По словам и.о. руководителя управления "Служба по делам детей" Владимира Фридрака, дом после возгорания требует небольшого ремонта, поэтому на этот период дети с мамой-воспитательницей будут жить в другом, комфортном жилье,

– сообщили в городском совете.

Пожар в детском доме во Львове / Львовский городской совет

Детский дом семейного типа Екатерины Долговой функционирует с 2014 года. Здесь проживает мама-воспитательница вместе с 9 детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки.