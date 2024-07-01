Во Львовской области в карьере утонули двое подростков: спасатели продолжают искать тело

Во Львовской области 30 июня произошло несколько трагических случаев на водоемах. В одном из карьеров в области утонули двое подростков.

Спасателям удалось найти тело одного из подростков. В то же время поиски другого еще продолжаются.

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Во Львовской области произошли трагические инциденты на водоемах

В Главном управлении ГСЧС Украины во Львовской области рассказали, что 30 июня в 18:55 спасатели получили сообщение, что в селе Ясниска Яворивского района на местном карьере нырнули и не выплыли двое детей 2006 и 2007 годов рождения. Пожарно-спасательным отделением с помощью лодки и багра проводились поисковые работы.

В 21:16 тело одного парня было найдено и извлечено на поверхность центральной спасательно-водолазной службой и передано работникам полиции. Поиски другого парня продолжаются сегодня, 1 июля,

– отметили спасатели.



Спасатели продолжают искать тело утонувшего подростка во Львовской области / Фото ГСЧС

Кроме того, в ГСЧС, рассказали, что 30 июня в 16:58 к спасателям поступило сообщение, что в селе Подберезцы Львовского района на озере тонет мужчина, 2000 года рождения. Пострадавшего вытащили из воды отдыхающие до прибытия пожарно-спасательного подразделения.

"К сожалению, несмотря на все усилия медиков, мужчина умер в больнице", – рассказали спасатели.

За 30 июня на воде погибло 19 человек

В ГСЧС Украины рассказали, что, кроме случаев с трагедиями на воде с людьми во Львовской области, подобный инцидент 30 июня произошел и в Ивано-Франковской области. В тот день во время отдыха на реке Быстрица в селе Волчинец, из поля зрения исчез ребенок.



В Ивано-Франковской области также утонул ребенок 30 июня / Фото ГСЧС

Водолазы ГСЧС несколько часов искали тело мальчика 2010 года рождения, во время работы использовали беспилотник. На месте происшествия работала психолог ГСЧС – поддерживала близких и друзей погибшего,

– пишут спасатели.



Спасатели искали тело утонувшего ребенка 30 июня в Ивано-Франковской области / Фото ГСЧС

В ГСЧС также отметили, что только за 30 июня в Украине на воде погибло 19 человек, из них – 4 детей. Поражает также статистика за июнь – на водных объектах утонул 181 взрослый гражданин и 35 детей.