У Львівській області в кар'єрі потонули двоє підлітків: рятувальники продовжують шукати тіло

У Львівській області 30 червня сталося кілька трагічних випадків на водоймах. В одному з кар'єрів в області потонули двоє підлітків.

Рятувальникам вдалося віднайти тіло одного з хлопців. Водночас пошуки іншого ще тривають.

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У Львівській області сталися трагічні інциденти на водоймах

У Головному управлінні ДСНС України у Львівській області розповіли, що 30 червня о 18:55 рятувальники отримали повідомлення, що в селі Ясниська Яворівського району на місцевому кар'єрі пірнули та не виплили двоє дітей 2006 та 2007 років народження. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою човна та багра проводились пошукові роботи.

О 21:16 тіло одного хлопця було знайдено і витягнуто на поверхню центральною рятувально-водолазною службою і передано працівникам поліції. Пошуки іншого хлопця продовжуються сьогодні, 1 липня,

– зазначили рятувальники.



Рятувальники продовжують шукати тіло потонулого підлітка у Львівській області / Фото ДСНС

Окрім того, у ДСНС, розповіли, що 30 червня о 16:58 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Підберізці Львівського району на озері тоне чоловік, 2000 року народження. Потерпілого витягнули з води відпочивальники до прибуття пожежно-рятувального підрозділу.

"На жаль, попри всі зусилля медиків, чоловік помер у лікарні", – розповіли рятувальники.

За 30 червня на воді загинуло 19 людей

У ДСНС України розповіли, що, окрім випадків з трагедіями на воді з людей у Львівській області, подібний інцидент 30 червня стався і в Івано-Франківській області. Того дня під час відпочинку на річці Бистриця у селі Вовчинець, з поля зору зникла дитина.



В Івано-Франківській області також потонула дитина 30 червня / Фото ДСНС

Водолази ДСНС декілька годин шукали тіло хлопчини 2010 року народження, під час роботи використовували безпілотник. На місці події працювала психологиня ДСНС – підтримувала близьких і друзів загиблого,

– пишуть рятувальники.



Рятувальники шукали тіло потонулої дитини 30 червня в Івано-Франківській області / Фото ДСНС

У ДСНС також наголосили, що тільки за 30 червня в Україні на воді загинуло 19 людей, з них – 4 дітей. Вражає також статистика за червень – на водних об'єктах потонув 181 дорослий громадянин і 35 дітей.