Про це повідомляє ДСНС України. Надзвичайна подія трапилася в Кам’яниці Ужгородського району.

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На Закарпатті ледь не загинули діти

Як повідомили рятувальники, група дітей з місцевого табору у супроводі дорослих сплавлялась річкою Уж. Однак стрімка течія гірської річки почала перевертати плавзасоби та затягувати людей під воду.

Відпочивальників врятувало те, що вони були в жилетах – більшість самостійно вибралися на берег. Потерпілим допомогли рятувальники-водолази та представники Центру безпеки громадян "Плішка",

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 7-річного хлопчика витягли з води за допомогою рятувальної мотузки, а двох дівчат 7-ми та 18-ти років – за допомогою човна.

Рятувальники також допомогли вибратися на берег і 65-річному чоловіку, який кинувся до постраждалих. Далі дітей передали працівникам "швидкої".

В Ужгородському районі ледь не загинула група дітей / Фото ДСНС України

Нагадаємо, що зранку 22 червня рятувальники знайшли тіло 17-річного хлопця. Неповнолітній 20 червня зник під час купання на річці Черемош. Незабаром тіло юнака знайшли, його витягнули водолази.

Напередодні двоє братів пішли купатися на річку, старший хлопець, перебуваючи у воді не втримав рівновагу і впав у воду, після чого течією його віднесло на більшу глибину, де останній зник з поля зору. Підлітка шукали з вечора 20 червня.