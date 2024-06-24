Наразі рятувальникам вдалося ліквідувати загоряння. Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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В Одесі вдалося загасити пожежу

На жаль, Росія атакувала Одесу крилатими ракетами. Ворог вдарив по складському приміщенню торговельної мережі, внаслідок чого на місці виникла пожежа. Наразі ж стало відомо, що рятувальникам вдалося ліквідувати загоряння.

Горіли складські приміщення площею 3 тисячі квадратних метрів. До гасіння залучались понад 90 вогнеборців та близько 20 одиниць техніки ДСНС,

– йдеться у повідомленні рятувальників.

Ба більше, вогнеборці працювали під загрозою повторних обстрілів. Відомо, що у результаті ворожого удару постраждало 3 людини. Психологами ДСНС і Національної поліції було надано допомогу щонайменше 46 особам.

Рятувальники ліквідували пожежу на складському приміщенні / Фото ДСНС

До слова, окупанти атакували місто близько 8 години ранку. Тоді очільник Одеської ОВА повідомив, що внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі.

Російські загарбники атакували Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно "Іскандер-К". У Повітряних силах повідомили, що завдяки активній протидії протиповітряної оборони, одну з ракет було знищено.

Серед постраждалих 19-річний хлопець і двоє чоловіків 50 та 58 років. Поранених госпіталізували. Також рятувальники добровольчого загону КУ "Муніципальна варта" врятували собаку, що був під завалами.