Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється.
Нині триває ліквідація пожежі.
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Ворог вдарив ракетами по цивільній інфраструктурі в Одесі: є постраждалі
Джерело:Олег Кіпер
Вранці 24 червня Росія атакувала Одесу ракетами. Окупанти влучили в цивільну інфраструктуру. На жаль, є постраждалі.
Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється.